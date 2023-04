Furti d'auto: a Milano si spaccano più vetri, a Roma si ruba di più, i dati preoccupanti

Preoccupano i dati riguardanti i furti d'auto in Italia, e il fenomeno si concentra in particolare nelle grandi città. Come vi abbiamo già raccontato, negli ultimi tempi si è registrato un vero e proprio boom di furti di marmitte, ma non è l'unico triste fenomeno diffuso nel nostro Paese.

A lanciare l'allarme sono stati Codacons e Federcarrozzieri, sottolineando come stia aumentando sempre di più il mercato nero dei pezzi di ricambio, e riguarda non soltanto le auto, quanto anche moto e scooter.

Roma e Milano sono le due città più a rischio, con un aumento del 30% dei furti di parti delle vetture. I ladri si assicurano batterie al litio, volanti, sistemi di navigazione, ma anche ruote e le sopracitate marmitte.

Nel capoluogo lombardo, poi, vi è la triste moda di spaccare i vetri, visto che il 57% totale di questo danno viene registrato appunto a Milano: meglio avere quindi un'assicurazione che copra i cristalli se abitate nel cuore della Lombardia.

Ma quali sono le regioni in cui si rubano più auto in Italia? La Campania è la regione più a rischio seguita da Lazio, Puglia e Lombardia, mentre a livello di provincia spicca Roma, per un totale di ben il 40% di furti denunciati, e una frequenza più alta dell'82% rispetto alla media nazione.

Secondo posizione per Milano con il 31.7% dei furti denunciati, e quindi Torino, comunque a debita distanza con il 5.3% delle denunce. Il mese di novembre è quello in cui si rubano più auto, visto che i ladri possono godere di più ore di buio, mentre quello in cui si ruba meno è agosto, tenendo conto dei milioni di italiani che sono in villeggiatura e delle città pressochè deserte.

Ma quali sono le auto più rubate? Nissan Qashqai, Range Rover Evoque e Hyundai Tucson guidano la classifica fra i SUV, la categoria preferita dai ladri, ma l'auto più sottratta in assoluto è la Fiat Panda. La buona notizia viene dal fatto che oggi, grazie alle nuove tecnologie, è più facile ritrovare le vetture rubate: nel 41% dei casi, infatti, le auto vengono recuperate.