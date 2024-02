Furti auto, gli esperti avevano avvisato sulla pericolosità del keyless anni fa

Dopo le https://auto.everyeye.it/notizie/range-rover-auto-preferite-ladri-assicurazione-stelle-valore-ribasso-689460.html, i quali sistemi di sicurezza sarebbero facilmente aggirabili per via della tecnologia keyless, adesso sembra che gli esperti avessero avvisato le case automobilistiche a suo tempo di questi rischi.

Secondo un recente rapporto del giornale Guardian, gli esperti avevano infatti avvertito i dirigenti dell'industria automobilistica sui potenziali rischi delle chiavi intelligenti più di dieci anni fa. Il quotidiano britannico riporta che l'industria automobilistica ha inizialmente ignorato questi avvertimenti, il che ha contribuito all'aumento dei furti di auto.

Secondo il Guardian infatti: "Un rapporto redatto nel 2011 da ricercatori dell'Università della California e dell'Università di Washington avvertiva che era possibile attuare un attacco al software delle auto moderne, ordinando “all'unità telematica compromessa dell'auto di sbloccare le portiere [e] avviare il motore”

Inoltre, anche un articolo di Stephen Mason, esperto legale specializzato in prove elettroniche e intercettazioni di comunicazioni, pubblicato su Computer Law and Security Review nell'aprile 2012, metteva in guardia sul fatto che i sistemi senza chiave potevano essere soggetti a attacchi e che, a meno che non venissero apportati miglioramenti, le auto avrebbero potute essere rubate senza nemmeno l'esigenza di una vera e propria effrazione.

Chiunque cerchi di rubare un'auto dotata di accesso senza chiave può farlo con facilità utilizzando un kit chiamato "emulatore", che permette di rubare l'auto in appena 20 secondi come se niente fosse. Nonostante l'industria automobilistica sia stata criticata per la sua "ignoranza" su questo problema, un organismo commerciale nel Regno Unito ha difeso la sua posizione sostenendo di non aver trascurato la sicurezza, ma di aver invece intrapreso azioni per contrastare i furti di auto. Infatti sono stati stanziati ben 10 milioni di sterline solo dal marchio JLR (Jaguar Land Rover) per risolvere il problema, senza contare gli aiuti governativi.

Per quanto attiene a Ford, l'azienda ha emesso un ordine di sospensione della vendita per il suo pick up elettrico F-150 Lightning a causa di un problema di qualità non specificato. Questa decisione è intervenuta dopo una serie di problemi di controllo qualità che hanno afflitto l'azienda recentemente. Nonostante la produzione del nuovo veicolo elettrico fosse iniziata alla fine dell'anno scorso, Ford ha deciso di ritardare le consegne ai concessionari per fare ulteriori controlli di qualità e garantire che i veicoli soddisfino gli standard aziendali e le aspettative dei clienti.

Infine, Toyota ha esteso la sospensione della produzione in due dei suoi stabilimenti in Giappone a seguito dello scandalo delle alte emissioni di C02 che ha coinvolto una delle sue filiali. Questo scandalo ha portato a una chiusura temporanea delle linee di produzione presso gli stabilimenti interessati fino al 4 marzo. Toyota è stata infatti coinvolta in no scandalo che comporterebbe la falsificazione dei test sulle emissioni dei motori diesel utilizzati nei suoi veicoli. Il tutto è partito dalla Daiatsu, che però è una controllata proprio di Toyota, al momento le indagini sono ancora in corso.