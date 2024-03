Furti d'auto, il confronto imbarazzante fra Giappone e Italia: 4 contro 181 ogni 1.000

In Italia, nel 2024, si è registrato un aumento significativo dei furti di auto, con un 2023 che ha chiuso con oltre 123.000 vetture rubate, rappresentando un incremento del 18% rispetto all'anno precedente. Confrontandoci con il Giappone, il risultato sembra essere increscioso.

In Italia, nel 2022, si è registrato un aumento significativo dei furti di auto, con oltre 123.000 vetture rubate, rappresentando un incremento del 18% rispetto all'anno precedente. Tra le macchine più bersagliate, la Fiat Panda resta salda in testa alla classifica, seguita dalla Fiat 500 e dalla Fiat Punto. Anche SUV come il Nissan Qashqai e il Land Rover Evoque (ecco quanto è facile aggirare la tecnologia key less delle Range Rover) sono tra i bersagli dei ladri, che spesso indirizzano le vetture rubate verso rotte lucrative in Europa orientale o in Nord Africa per la rivendita.

Facendo un confronto al il paese del Sol Levante, i primi 10 modelli rubati nel 2023 sono:

Toyota Land Cruiser: 383 furti.

Toyota Alphard: 364 furti.

Toyota Prius: 307 furti.

Lexus LX: 20 furti.

Toyota Hiace: 60 furti.

Toyota Corona: 53 furti.

Toyota Vellfire: 43 furti.

Lexus RX: 42 furti.

Toyota Harrier: 37 furti.

Mercedes-Benz (modello non specificato): 37 furti.

Con un totale di 2.597 segnalazioni di furti di auto in Giappone, leggermente inferiori ai 2.656 verificatisi nel 2022, ma superiori ai 2.425 del 2021, questa classifica rappresenta rappresenta il 55,7% di tutte le auto rubate in Giappone. Più della metà (precisamente il 58,5%) dei furti avviene di notte, approfittando di condizioni di scarsa illuminazione e di traffico ridotto.

Solo guardando questi numeri già possiamo farci un'idea dell'enorme differenza, ma c'è un altro dato da considerare, ovvero il numero di auto pro capite (che, nelle statistiche ufficiali, viene indicato con numero di vetture ogni 1.000 abitanti). In base a questo valore, la situazione può ribaltarsi leggermente a favore dell'Italia, dal momento che, ogni 1.000 abitanti, vi sono 679 auto. In Giappone il numero è leggermente più basso, ovvero 591.

In soldoni, meno auto circolano meno furti si possono avere (in linea di massima), tuttavia, sebbene il numero maggiore di auto circolanti in Italia attenui leggermente la situazione, anche facendo le corrette proporzioni (123.000/ 679 per l'Italia, ovvero 181 furti ogni 1.000 abitanti; contro 2.597/ 591 per il Giappone, ovvero appena 4,3 furti ogni 1.000 abitanti), la bilancia pende drasticamente in sfavore del nostro paese.

