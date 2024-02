Furti d'auto in aumento nel 2023: ecco la Top 5 delle auto più rubate, regna Stellantis

In Italia, i furti d’auto non accennano a diminuire, anzi: nel 2023 si è registrata una crescita del 5% rispetto al 2022. Abbiamo inoltre brutte notizie per chi possiede un SUV: sono le auto più rubate in assoluto.

Com’è facile immaginare, anche i ladri seguono i trend del mercato, motivo per cui i SUV sono da una parte le vetture più vendute, dall’altra anche le più rubate. Il 53% dei furti totali riguarda proprio gli Sport Utility Vehicle, dunque più di 1 furto su 2 riguarda queste vetture a ruote alte. Anche se i furti sono diffusi su tutto il territorio nazionale, esistono quattro regioni in particolare in cui si concentra il 90% di tutte le attività criminali: pensiamo a Campania, Lazio, Puglia e Lombardia, in pratica 9 furti su 10 avvengono in queste regioni. La Campania è ancora la regione “messa peggio” in quanto a furti d’auto, con il 33% di tutti gli episodi nazionali. Segue il Lazio con il 24%, la Puglia con il 21% e infine la Lombardia con il 12%.

È quanto emerge dall’analisi annuale di LoJack, che ha appena pubblicato il report Stolen Vehicle Recovery 2024, riferito ovviamente al 2023. L’azienda, tramite i suoi prodotti antifurto localizzati, si concentra soprattutto sui veicoli che sono stati recuperati nel corso dell’anno: nel 2023 2.276 veicoli rubati sono tornati ai loro legittimi proprietari (+5% rispetto al 2022), per un valore di 53.316.709 euro. Si calcola che dal 2007 a fine 2023 siano stati 18.700 i veicoli rubati recuperati, per un valore monstre di 558.192.204 euro.

Ma quali sono stati i veicoli più rubati in Italia nel 2023? Prima nelle vendite, prima nei furti: la Fiat Panda è al primo posto anche in questa nefasta classifica (Panda che ormai è diventata Pandina, in attesa della versione elettrica), la Top 5 continua invece con la Fiat 500, la Citroen C3, la Lancia Ypsilon e la Smart ForTwo. Tra i SUV invece la Toyota RAV4 è la più cercata dai ladri, seguono poi Toyota C-HR, Fiat 500X, Jeep Renegade e Peugeot 3008.