Furia stradale tra una Honda e un Ford F-150 Raptor: finisce malissimo per la giapponese

Il momento in cui viviamo può incidere indubbiamente sullo stress delle persone, ma ultimamente gli episodi di furia stradale sono sempre più frequenti, e con la diffusione delle dashcam aumentano anche le testimonianze che arrivano direttamente dalla strada. L’ultima riguarda il momento di rabbia tra una Honda Accord e un Ford F-150 Raptor.

Il filmato riportato nell’articolo inizia con l’auto giapponese che procede già in maniera piuttosto agitata, ma la faccenda ha avuto inizio già prima che le camere iniziassero a registrare. La persona che ha registrato l’evento ha dichiarato infatti che l’Honda Accord li aveva quasi colpiti sulla fiancata poco prima, per poi passare ad infastidire la Ford F-150 Raptor che li precedeva. A questo punto, capita la situazione, ha iniziato la registrazione, così che rimanesse una testimonianza della situazione, che di lì a poco sarebbe precipitata.

Il conducente della Honda infatti a iniziato a seguire da vicino il pick-up, con ripetuti scambi di corsia e violente simulazioni di speronamento, pur di avere la strada libera di fronte a sé. Il guidatore del Raptor non ha risposto alle provocazioni, ma bisogna ammettere che non si è nemmeno fatto da parte e anzi, ha continuato a bloccare intenzionalmente il transito del suo inseguitore. Questo non ha fatto altro che aggravare la situazione, e alla prima occasione il padrone della Honda si è spostato sulla corsia d’emergenza, superando un SUV sulla destra, per poi reimmettersi sulla strada.

Il conducente del Raptor ha capito l’intenzione, e ha deciso - mettendosi al pari dell’iracondo - di accelerare per impedire il corretto rientro dello scellerato, che ha continuato la sua corsa cercando di passare in mezzo tra il pick-up e una Honda CR-V che procedeva sulla strada. Nel tentare la manovra l’Honda Accord ha perso però aderenza, forse toccando anche il Raptor, e si è intraversata puntando la parete di roccia a lato strada, contro cui ha impattato per poi cappottarsi.

Le forze dell’ordine giunte successivamente sul posto hanno affermato che il conducente dell’auto incidentata non ha riportato ferite, e per fortuna aggiungiamo noi, dato che la situazione poteva diventare ben più problematica. Tutto è bene quel che finisce bene, e ne approfittiamo per ricordarvi di evitare di dare filo da torcere a questo tipo di persone qualora vi trovaste in una situazione simile, perché in questo caso soltanto il colpevole ne ha pagato le conseguenze, ma a volte possono andarci di mezzo anche persone innocenti (o peggio, potreste trovare un conducente armato pronto a sparare, come successo in Florida).

E parlando di furia stradale, ci fa specie che certi episodi vedano spesso coinvolte le vetture di Palo Alto, come in questo incidente tra una Tesla e una BMW che poteva finire in tragedia.