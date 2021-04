Il conducente di una Hyundai ha rischiato la pelle prendendosela con un TIR

Sulle nostre pagine abbiamo già riportato ogni tipo di episodio, ma il video in alto li batte quasi tutti sia in termini di aggressività che per la totale sconsideratezza del protagonista della vicenda.

Il canale YouTube Teslacam Supercharged ha infatti condiviso una serie di clip molto interessante. La prima in ordine cronologico è probabilmente la sua assurda, poiché testimonia l'enorme rischio che un automobilista statunitense si accollato inchiodando davanti ad un autoarticolato in autostrada.

Inchiodare davanti ad un altro veicolo è sempre sconsigliato, ma lo è in modo particolare quando dietro di sé c'è un mezzo di dimensioni considerevoli. Al momento non conosciamo con certezza il movente per un tale gesto, ma è possibile supporre che il proprietario della Hyundai andasse di fretta, e che fosse infuriatissimo col camionista a bordo del TIR per aver occupato la corsia di sorpasso.

Certo è che un autoarticolato non dovrebbe viaggiare in autostrada sulla corsia di sinistra, anche perché la sua velocità rallenterebbe in modo sensibile gli altri utenti della strada. Ciò nonostante è impossibile giustificare il comportamento dell'uomo a bordo della Hyundai.

Come potete vedere voi stessi grazie alle riprese di una Tesla, l'individuo accende ripetutamente gli abbaglianti per intimare al camionista di spostarsi, quando improvvisamente cambia idea, supera a destra e gli frena violentemente davanti al muso. Per sua fortuna i freni del colosso della strada funzionavano perfettamente.

Per chiudere vogliamo rimandarvi ad altri due casi di furia stradale incontrollata. Il primo concerne un grosso pickup Ford scagliatosi contro una Tesla per ragioni ignote, mentre il secondo mostra un SUV mentre inchioda davanti ad un'altra auto rischiando di provocare un grave incidente.