Furia stradale tra BMW e Tesla: l'episodio poteva finire in tragedia

Il video in alto racconta purtroppo una storia soltanto parziale. Certo è assolutamente da condannare il comportamento dell'automobilista a bordo della vettura BMW, qualunque sia la motivazione che l'ha portato a tale gesto, ma potrebbero esserci dei precedenti che non abbiamo avuto modo di vedere.

Quello che è certo è che la dashcam di un'autovettura ha ripreso un uomo a bordo di una BMW il quale ha accostato di fianco ad una Tesla Model 3 per poi abbassare il finestrino e sputare verso l'auto elettrica, passando susseguentemente al lancio di piccoli oggetti non meglio identificati.

L'azione più grave accade però subito dopo, quando la BMW accelera e si lancia nell'incrocio col semaforo rosso provocando un gravissimo incidente. A quanto pare nessuno degli automobilisti coinvolti è rimasto gravemente ferito anche se, secondo un report, sembra che la berlina tedesca sia praticamente da rottamare in seguito al violento scontro laterale.

L'unica spiegazione che abbiamo circa gli eventi precedenti al video in alto provengono dal proprietario della Model 3, il quale riporta:"Quello che il video non mostra è che il conducente della BMW ha prima aperto la portiera della sua macchina, è sceso e ha provato a lanciarmi un uovo, in modo tale da provocarmi e condurmi a una scazzottata al semaforo rosso. Quando ho ignorato i suoi gesti è accaduto quanto mostrato a video. Ha sputato e ha lanciato una moneta alla mia macchina. Tutto questo soltanto perché ho suonato il clacson nel momento nel quale l'ho avvertito troppo vicino al mio paraurti posteriore."

Chiaramente questa è la testimonianza di una delle due parti, pertanto non possiamo prendere per oro colato ogni parola. Sta di fatto che l'azione sconsiderata che consiste nell'attraversamento dell'incrocio col rosso è da punire severamente, poiché la vicenda sarebbe facilmente potuta finire in tragedia.

Di episodi simili ne abbiamo già visti parecchi. Gli ultimi due concernono la manovra sconsiderata del conducente di una Honda CR-V e infine l'avventatezza dell'automobilista a bordo di un grosso veicolo, che ha lanciato fuori strada una berlina nera per poi finire egli stesso contro degli alberi ad altissima velocità.