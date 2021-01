Il furgone elettrico di Rivian emette un rumore forte e fastidioso, Amazon si spiega

I nuovissimi e stilosi furgoni elettrici che Amazon ha commissionato a Rivian stanno finalmente arrivando sulle strade statunitensi, ma a quanto pare alcuni cittadini hanno evidenziato delle notizie potenzialmente negative: sono stranamente rumorosi, anche a bassissima velocità.

Il video in alto, caricato su YouTube dal canale Drive Tesla Canada, si sofferma proprio su questo bizzarro e fastidioso suono emesso da un furgone Rivian in fase di test nei pressi di Los Angeles. Come potete udire voi stessi, si tratta di un suono sci-fi alquanto generico, ma è palesemente troppo intenso e pare attestarsi su frequenze ben poco orecchiabili.

Con ogni probabilità le nostre orecchie percepiscono quello che è un suono creato artificialmente per avvertire pedoni e altri utenti della strada circa il transito del mezzo di trasporto. Ricordiamo che moltissimi Paesi hanno legiferato in tal senso per evitare incidenti dovuti al mancato avvistamento di un veicolo elettrico in arrivo. Nello specifico, sul suolo statunitense le EV devono "farsi sentire" quando viaggiano al di sotto dei 30 km/h, ma fino ad ora non ci eravamo mai imbattuti in una soluzione tanto peculiare.

Da anni a questa parte dei prototipi di Rivian R1T sono già stati immortalati più volte sulle strade pubbliche, ma nessuno di essi risultava essere rumoroso. L'individuo il quale ha ripreso la scena in alto ha riferito di aver ascoltato un suono comparabile per intensità a quello di un chiassoso V6, e che era facilmente udibile anche dall'interno della sua abitazione.

Dal nostro canto non possiamo propendere per una scelta ragionata da parte di Amazon e Rivian, piuttosto crediamo che possa trattarsi di un semplice test oppure di un malfunzionamento dell'impianto audio integrato: immaginate il mal di testa che gli addetti alle consegne Amazon possano coltivare nell'arco di una giornata lavorativa con un tale e costante baccano. Una conferma di questa ipotesi è arrivata da un portavoce di Amazon, il quale ha sottolineato lo stato prototipale del veicolo, per cui non c'è da preoccuparsi circa il prodotto finale.

Per avviarci a chiudere senza allontanarci dal produttore del Michigan vi consigliamo di dare un'occhiata alla presentazione ufficiale del Rivian R1T: ecco tutti i dettagli sul nemico capitale del Tesla Cybertruck e dei pickup ad alimentazione tradizionale. In ultimo vi consigliamo di dare un'occhiata alle capacità del pickup elettrico in termini di pacco batteria integrato: esso può illuminare ben 20.000 luci natalizie contemporaneamente, dando vita ad un spettacolo molto interessante.