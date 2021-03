I furgoni elettrici Amazon si moltiplicano a vista d'occhio: scelte 16 nuove città

Tempo fa Amazon decise di avviare un percorso che alla fine porterà l'enorme colosso commerciale statunitense a non dover più fare affidamento su corrieri di terze parti: l'organizzazione delle consegne sarà gestita internamente grazie ad una enorme flotta di furgoni elettrici.

Dotarsi di una flotta abbastanza vasta da poter soddisfare la quantità di richieste di un gigante come Amazon non è facile, e infatti la compagnia ha chiesto aiuto a Rivian, che di veicoli elettrificati se ne intende eccome.

Il produttore di BEV con sede a Plymouth, nel Michigan, sta facendo di tutto per accontentare Amazon attraverso le tecnologie proprietarie. Ricordiamo, a chi non dovesse conoscere il brand, che Rivian è in procinto di commercializzare due promettenti modelli a zero emissioni: il pickup R1T e il SUV R1S. Entrambi possono garantire un'autonomia più che buona, prestazioni di livello e capacità fuoristrada davvero niente male, ma come procedono i lavori sui veicoli commerciali leggeri richiesti da Amazon?

All'inizio di febbraio vi avevamo aggiornati in merito ai primi furgoni elettrici attivati per le consegne nei pressi di Los Angeles. Gli ingegneri del team stanno quindi sfruttando i dati ricavati per migliorare e ottimizzare al meglio ogni aspetto e funzionalità, ma adesso il programma è stato esteso alla città di San Francisco, sempre in California.

Da quanto riportato, pare che i mezzi si stiano comportando egregiamente tra impervie e trafficate strade della città affacciata sul Pacifico, ma Amazon e Rivian non intendono procedere a rilento, per cui è già stata stilata una lista di 16 città (tutte statunitensi, poi sarà il turno dell'Europa) da coprire entro la fine di quest'anno. Ross Rachey, direttore della flotta di veicoli Amazon, ha riferito a Telsarati le seguenti parole:"Da quello che abbiamo visto, si tratta di uno dei programmi di elettrificazione di veicoli commerciali più rapidi in assoluto, e di questo siamo incredibilmente fieri. Mentre continuiamo a crescere e ad investire in California, intendiamo far ciò in modo responsabile, quindi siamo eccitati per i clienti della Bay Area i quali stanno avvistando i veicoli all'interno del loro isolato."

Prima di tornare alle vostre faccende, dovete sapere che i modelli in sviluppo presso Rivian prima o poi sbarcheranno anche in territorio europeo: il brand del Michigan sta cercando una location per tirar su un nuovo stabilimento in Europa e per l'Europa.