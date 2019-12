Questo furgone UPS ha 850 CV, una livrea NASCAR ed è in vendita

Acquistare una vettura sportiva può essere alquanto semplice, del resto le offerte del mercato non sono certo poche, ma cosa succede se si vuole guidare un furgone ad alte prestazioni? Beh date un’occhiata a questo raro truck UPS, dall’insana potenza di 850 CV.

Avete letto bene, 850 CV, che sta per finire all’asta. Tale potenza viene erogata grazie al motore V8 presente sotto al cofano, anche se tocca fare un buon compromesso sulla strada percorsa da questo mezzo: il contachilometri ne segna oltre 482.000, il che potrebbe essere comunque una buona pubblicità per UPS, come dimostrazione dell’estrema versatilità e durabilità dei suoi mezzi.

Del resto la data di fabbricazione segna 1990, a impreziosire però il pacchetto c’è anche una livrea da competizione davvero niente male - non a caso la vettura è stata guidata in passato dal campione NASCAR Dale Jarrett a metà degli anni 2000. In vendita presso il canale Iron Horse Auction, l’offerta di partenza è di appena 1 dollaro, con incrementi da 25 centesimi, potete dunque provare a portarvi a casa questo mostro con una cifra magari irrisoria. Sempre che abbiate poi un garage abbastanza ampio - è lungo 7 metri - e soprattutto siate disposti a spostare il truck dalla North Carolina. In ogni caso le offerte partono il prossimo 4 dicembre, buona fortuna.