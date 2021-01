Furgone rimorchia un'auto, ma questa si sgancia e lo supera!

Di cose strane ne accadono tutti i giorni, ma il video in alto evidenzia un evento davvero assurdo. Un furgone era intento a trainare un rimorchio con sopra una vettura quando all'improvviso, nel bel mezzo dell'autostrada, il gancio si è staccato e la macchina ha superato il camion!

Il video è stato registrato su un'autostrada del Texas, appena fuori Dallas, e ci è mancato poco che accadesse un disastro potenzialmente grave. La clip inizia mostrando il furgone mentre viaggia a velocità da crociera, ma dietro di esso il rimorchio sbandava in modo pauroso, cosa che ha portato allo sgancio e ad una prosecuzione autonoma della vettura.

Dal nostro canto presumiamo che il furgone, un attimo prima delle riprese, abbia rallentato e cambiato corsia altrimenti, vista l'assenza di forte vento, non abbiamo una spiegazione per la bizzarra dinamica. In ogni caso fa sicuramente sketch comico il fatto che la berlina abbia superato il furgone, ma nella realtà può incarnare un incidente potenzialmente molto pericoloso.

Per qualche secondo il rimorchio ha viaggiato in linea retta, ma improvvisamente ha deviato verso destra perdendo velocità a causa della pendenza. Per fortuna del proprietario, la macchina è uscita dalla carreggiata in un'area senza barriere o avvallamenti i quali avrebbero potuto danneggiare il veicolo, ma alla fine la svolta non è stata la migliore possibile.

Difatti il rimorchio è finito per attraversare una extraurbana parallela all'autostrada mettendo a repentaglio la salute di altri automobilisti. Anche in questo caso le cose sono andate per il verso giusto, poiché nel momento dell'invasione della carreggiata nessuna autovettura era in transito, e il marciapiede ha arrestato la corsa del veicolo impazzito.

Dal nostro canto speriamo che il video possa essere da monito: rimorchiare un veicolo è un'azione delicata, e bisogna sempre svolgerla nel massimo della sicurezza. A proposito di situazioni al limite fra il comico e il drammatico vi consigliamo di dare un'occhiata ad una storia recente: un ladro ha rubato un'auto trovandovi dentro un bambino, per cui è tornato indietro facendo scendere il pargolo e rimproverando la madre.

Del tutto imprevedibile anche un maxi-incidente avvenuto in Giappone pochi giorni fa. Una pesante nevicata ha ridotto visibilità e attrito delle gomme sulla strada, portando ad un colossale incidente su una strada a scorrimento veloce. L'esito è stato fatale: 134 veicoli coinvolti, parecchi feriti e un morto.