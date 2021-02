Questo furgone postale da drag race ha 630 CV e tocca i 170 km/h

Gli Stati Uniti sono di certo un Paese “sopra le righe”, dove molte cose sono concesse - molte più che in Unione Europea (dove anche il nuovo sterzo della Tesla Model S potrebbe essere illegale). Nessuno ad esempio vita a un furgone postale di possedere 630CV e girare indisturbato fra gli Stati.

Il furgone postale che vedete nelle immagini, e poi nel video in basso, appartiene a David Stacy, cittadino dell’Indiana che si vanta di avere “l’unico Mail Truck da drag race di tutti gli Stati Uniti”. L’ex tecnico aerospaziale, oggi specialista di swap LS, ha impiegato degli anni per realizzare la sua idea, ovvero potenziare all’inverosimile un furgone postale per dare spettacolo agli eventi in giro per gli US.

Effettivamente il veicolo ha girato dalla Florida al Texas, toccando tutti gli Stati nel mezzo. Parliamo di un classico Grumman LLV con guida a destra, alimentato di default da un motore GM Iron Duke da 2.5 litri. Visto il peso e il design totalmente anti-aerodinamico, il furgone non andava oltre i 100 km/h nella sua configurazione stock.

Troppo poco, l’uomo ha così installato un motore da 6.0 litri abbinato a una trasmissione 6L90 e un turbo messo a punto da Fasterproms in Florida. Oggi l’LS Postal, così come viene chiamato, raggiunge i 173 km/h e come potete notare è in grado anche di driftare, non con qualche difficoltà ma ci riesce...