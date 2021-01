Un furgone Amazon-Rivian in azione: emette un avviso per i pedoni terribile?

Dopo il successo di Tesla, c’è stata soprattutto un’azienda a seguire le orme della grande T prendendo a piene mani dalla sua filosofia: Rivian. L’azienda specializzata in pick-up e SUV elettrici è da tempo sovvenzionata da Amazon, che l’ha usata per creare nuovi furgoni per le consegne - ed eccone uno in strada.

Il video arriva da Los Angeles, là dove Amazon e Rivian stanno testando i nuovi van elettrici. All’esterno sono sì particolari ma non del tutto rivoluzionari: sul frontale hanno gli iconici fari tondi di Rivian, poi tutto il parabrezza si sviluppa in altezza e il conducente ha ampie portiere per scendere dal veicolo. Al posteriore abbiamo una grande saracinesca per caricare il veicolo e prendere i pacchi, ciò che però sta facendo discutere più di ogni altra cosa è il suono che il van produce.

Essendo elettrico, il nuovo furgone Amazon-Rivian non emette alcun rumore dal cofano, come tutte le altre vetture a zero emissioni è dunque obbligato a emettere un suono per avvertire i pedoni del suo passaggio. Ebbene se mandate in play il video presente in pagina capite subito cosa stiamo per dire: gli speaker di bordo emettono un suono celestiale, una frequenza che starebbe a pennello all’interno della chiesa di una setta, o su una navicella spaziale aliena. Al di là dei gusti, il suono raggiunge certamente lo scopo, è impossibile non accorgersi del furgone quando è in funzione... missione compiuta dunque?