Furbetto italiano in Svizzera: Range Rover 'collegata' così all'elettrico...

Un furbetto italiano è stato catturato in Svizzera mentre ha cercato di posizionare il suo Range Rover in un posto per le auto elettriche, presso una colonnina per la ricarica, nonostante non ne avesse il diritto. Il SUV inglese è infatti endotermico e la bravata è costata cara al nostro connazionale.

A riportare la notizia sono stati i colleghi svizzeri che hanno appunto catturato un Range Rover di colore grigio parcheggiato nel Canton Ticino, la parte a lingua italiana del territorio elvetico, dove però gli stalli sono esclusivamente riservati alle auto elettriche con tanto di colonnina ricarica.

Per provare a farla franca il conducente italiano furbetto ha "ben" pensato di “collegare” il cavo per la ricarica al Range Rover, appoggiandolo sopra la ruota anteriore sinistra. Sicuramente non una pensata geniale, e di fatti lo stesso automobilista avventato è stato subito smascherato. Le rigide autorità svizzere non si sono infatti lasciate abbindolare dal trucchetto del cavo, anche perchè quando mai si è vista un'auto collegata alla ricarica nella zona della ruota? La polizia del Canton Ticino ha così comminato una bella multa nei confronti dell'automobilista tricolore, anche se la cifra non è stata resa nota.



A sottolineare l'accaduto ci ha pensato Lorenzo Quadri, un politico svizzero che attraverso la propria pagina Facebook ha commentato: “Il furbetto italico parcheggia il macchinone non elettrico nel posto riservato alle auto elettriche; e pure fuori dalle righe. Poi, per simulare la ricarica, appoggia la presa della corrente sulla ruota: tanto 'gli svizzerotti sono fessi e non si accorgono di niente! Ma gli è andata buca, perché si è comunque beccato la contravvenzione (sul parabrezza).Vuoi vedere che avrà ancora la tolla di lamentarsene?'".

Numerosi i commenti sotto al post, come ad esempio chi scrive: “Qui non si discute: questo è strafottenza e maleducazione. Giusto sanzionare!”, e ancora: “Per certa gente deve essere tutto dovuto tutto concesso ma prova a fare così in Italia e poi vedi cosa scrivono degli Svizzeri”. Un altro utente di Facebook aggiunge: “Spero che abbiate piallato per bene il conto corrente del mio connazionale. Io avevo preso 400 CHF di multa per una mia svista sulla velocità massima alla galleria del Bernardino. Sono diventati 800 con le varie spese, ma resto umile”. In chiusura un altro suggerisce: “Dovevano rimuoverla così pagava la multa e la rimozione”.

