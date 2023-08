Fuoristrada si incaglia nelle dune di una spiaggia in Sardegna, multa salata al conducente

Un uomo di 40 anni di Guspini ha rischiato grosso per aver guidato la sua auto sulle dune della spiaggia di Torre dei Corsari, in Sardegna, violando l’ordinanza balneare che le protegge. L’uomo, ha perso il controllo del mezzo e si è arenato in un avvallamento del terreno, proprio sotto una gigantesca duna a due passi dal mare.

Per recuperare la sua vettura, dovrà pagare una multa di 200 euro e le spese di rimozione con il carro attrezzi. Si tratta di una delle più note località turistiche della costa sudoccidentale della Sardegna, meta turistica anche di celebrità dello sport automobilistico come Verstappen, tutelata da vincoli e divieti proprio per preservare la bellezza paesaggistica del territorio.

Secondo quanto riferito dai carabinieri della stazione di Arbus, che hanno elevato la sanzione amministrativa stamattina, il conducente avrebbe agito per pura imprudenza, senza rendersi conto del pericolo e del danno che stava causando.

Forse attratto dalla vista mozzafiato della spiaggia, lunga oltre un chilometro e mezzo e caratterizzata da una sabbia finissima e dorata, l'uomo, che ironia della sorte è un meccanico, avrebbe deciso di avventurarsi con la sua auto in una zona interdetta al passaggio delle auto. Un gesto che gli è costato caro e che ha suscitato l’indignazione dei residenti e dei turisti presenti, che hanno assistito alla scena increduli.

Al di là di questo caso specifico, le imprudenze dei conducenti di veicoli di tutti i tipi è un fenomeno noto e frequente, l'ultimo caso di cui vi abbiamo parlato riguarda un ragazzo che con un monociclo si è avventurato in autostrada.