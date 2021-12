Dà fuoco a una Porsche Cayenne durante il rifornimento: il video shock dalla Cina

A volte è davvero difficile comprendere i comportamenti dell'essere umano, soprattutto di fronte ad atti di insensata criminalità. Il video che vi proponiamo oggi arriva dalla Cina, da Shenzhen, dove un uomo ha dato fuoco a una Porsche mentre questa si riforniva di carburante.

La scena è questa: una Porsche Cayenne di terza generazione è ferma presso un distributore a fare benzina quando un uomo si avvicina all'erogatore, lo estrae dall'auto e con un accendino dà fuoco alla vettura, prima di darsela a gambe. Un atto folle che avrebbe potuto portare a conseguenze catastrofiche, ovvero all'esplosione dell'intera stazione di servizio.

Inoltre nella vettura vi era una donna seduta sul posto frontale del passeggero, con il marito che l'ha subito aiutata a uscire dopo un primissimo attimo di smarrimento. Anche il personale della stazione di servizio è subito intervenuto per scongiurare il peggio con gli estintori, e per un vero e proprio miracolo nessuno è rimasto ferito. L'uomo che ha causato l'incidente è invece stato arrestato dalle autorità, che stanno ancora indagando sul movente del gesto. Ad avere la peggio è stata ovviamente la Porsche, andata subito in fiamme a causa della benzina finita su tutta la fiancata destra, poco male però visto il potenziale disastro scongiurato.

