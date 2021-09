A fuoco un'altra Chevrolet Bolt, cosa sta succedendo?

In linea di massima le auto elettriche sono estremamente sicure e non soffrono di alcun problema di surriscaldamento e di autocombustione, ma c'è un modello in particolare che sta dando più di qualche noia ai suoi proprietari nonché al produttore.

Si tratta della piccola Chevrolet Bolt che, fin dalla sua commercializzazione, ha fatto parlare di sé per i casi di incendio fin troppo frequenti (ecco un incidente verificatosi pochi mesi fa). Non stiamo parlando di migliaia o di centinaia di Bolt andate a fuoco ma, in ogni caso, quelle poche volte in cui qualcosa è andato storto si è rivelato estremamente difficile sedare le fiamme.

Nello specifico pare che siano le unità costruite nel corso del 2019 ad evidenziare un qualche tipo di difetto, e in effetti la Chevrolet Bolt incendiatasi non molte ore fa in un garage della Cherokee County, in Georgia, ci porta a pensarlo con ancora più forza. Per fortuna l'episodio non ha provocato vittime e ferimenti, e grazie ai vigili del fuoco che sono arrivati immediatamente sul posto si è evitato che l'incendio si estendesse a tutta l'abitazione.

Conscia del grosso difetto, General Motors sta consigliando caldamente di non parcheggiare alcuni esemplari di Bolt all'interno di spazi chiusi, ma il proprietario della vettura visibile in fondo alla pagina ha ignorato le raccomandazioni, oppure non ne era nemmeno a conoscenza. Ciò ha causato qualche danno collaterale al garage e ad un pickup Ram del 2017 parcheggiato a pochi centimetri dalla EV.

Nel frattempo GM sta lavorando alacremente alla risoluzione del problema, individuato e risolto non molto tempo fa. In genere i tecnici provvedono a sostituire il pacco batteria originale con una unità nuova di zecca, e questo dovrebbe bastare a evitare ogni tipo di incidente.

In ultimo ci avviamo a chiudere menzionando un episodio simile: una Chevrolet Bolt richiamata dalla casa è andata a fuoco e ha carbonizzato un intero parcheggio.