Le funzioni più inutili per gli automobilisti? Rumore fake, Wi-Fi, ricarica wireless

Nel corso degli ultimi anni le case automobilistiche hanno deciso di introdurre nelle proprie auto molteplici funzioni: molte di queste sono comode e altamente utilizzate ma nel contempo ve ne sono alcune ritenute completamente inutili, vediamo quali sono.

A sottolineare la questione è un post pubblicato sul social Reddit che ha ricevuto migliaia di risposte e che ha evidenziato quali fossero appunto quelle funzioni “useless”, inutili per chi guida.

L'autore del post ha mostrato un po' di ostilità nei confronti del sistema di Wi-Fi della propria auto, domandandosi perchè mai dovrebbe usarlo avendo a disposizione lo smartphone. Secondariamente ha storto il naso anche nei confronti del sistema di navigazione, tenendo conto del fatto che lo stesso utilizza il proprio cellulare e le varie app più note appunto per recarsi dal Punto A al Punto B. Ovviamente si tratta di punti di vista ma è anche vero che oggi come oggi, chi ha uno smartphone con uno schermo decente (quindi il 99% di quelli in circolazione), può tranquillamente fare a meno del navigatore satellitare delle auto.

C'è chi invece ha puntato il dito contro le gesture per eseguire varie funzioni delle auto, ritenendo il tutto decisamente “idiota”. Altro commento molto gradito dai naviganti è stato quello che criticava il rumore fake del motore, definito: “La cosa più stupida di sempre”.

In questo caso il riferimento è ovviamente alle auto elettriche il cui rumore non piace (quasi) a nessuno. Su tale questione si potrebbe comunque aprire un dibattito anche perchè le aziende che producono supercar, leggasi Ferrari e Lamborghini in primis, sembrano orientate verso l'introduzione di un rumore sintetico che possa restituire al guidatore le sensazioni delle vetture termiche.

Tornando alla nostra lista delle funzioni inutili sulle auto, c'è chi si schiera contro i tettucci apribili o lunari, che le aziende stanno un po' sdoganando. Un altro utente invece si lamenta per quelle case che fanno pagare gli upgrade, ma non manca chi punta il dito contro i caricabatterie wireless, definiti inutili in quanto scarsamente funzionanti. Infine c'è chi paradossalmente si lamenta per le troppe opzioni: “Non voglio regolare il mio sedile in 8 dannati modi diversi”.