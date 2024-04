Funerale dell'auto elettrica? È mistificazione della realtà: 'In Italia c'è quel 5%...'

Da più parti si stanno celebrando funerali all'auto elettrica. I dati di questo inizio 2024 vengono letti in maniera funesta da analisti, e con il sorriso a 32 denti dai detrattori: ma è davvero morta la vettura a batteria? Tutt'altro.

Come vi abbiamo già spiegato pochi giorni fa, le auto elettriche non sono affatto un flop tenendo conto che sono in crescita costante e che stanno rosicchiando piano-piano quote di mercato al termico. Secondariamente il calo di immatricolazioni di questo inizio anno, rapportato agli ultimi mesi del 2023 (quindi non su base annua), può essere tranquillamente spiegato con quelle che sono quasi delle ovvietà.

Lo scrive Riccardo Luna attraverso il suo blog su Repubblica Italian.tech: “Leggo in giro la notizia dell'imminente funerale dell'auto elettrica e, come disse Mark Twain ad un reporter americano a proposito della notizia della sua morte, mi pare 'parecchio esagerata'”.

Luna ricorda come in Italia le auto elettriche in questo 2024 siano effettivamente un flop, con una quota al di sotto del 3%, così come che Tesla abbia registrato un primo trimestre con dati in negativo. Ma pensare che tale trend sia da associare ad una fine anticipata dell'elettrico “È un modo stravagante e sbagliato di affrontare la realtà”, spiega Luna che poi aggiunge: “Nel caso di Tesla il calo di vendite dipende dal fatto che tutte le case automobilistiche ormai puntano sull'elettrico e sul mercato ci sono moltissime alternative spesso migliori delle auto di Elon Musk”.

Per l'Italia, invece, la soluzione è ancora più semplice: non sono ancora entrati in vigore gli incentivi statali, di conseguenza perchè mai un automobilista dovrebbe prendere ora una vettura green quando a maggio potrà godere di un forte sconto?

A far ben sperare Riccardo Luna è un indicatore molto importante, quello del 5 per cento: “È stato osservato – scrive il giornalista - che quando un nuovo prodotto tecnologico supera quella soglia di mercato, ovvero in questo caso il 5 per cento delle auto vendute sono elettriche, vuol dire che quella tecnologia è matura, che c'è una infrastruttura che la rende utilizzabile e un prezzo abbordabile. Quando si supera il 5 per cento il salto al 15 avviene al massimo entro tre anni e di lì è tutta discesa”. In Italia questa soglia è stata superata a fine 2023 precisa ancora il collega, di conseguenza nel futuro prossimo si può solo che migliorare.

