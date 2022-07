Un fulmine colpisce un pick-up Ford: ecco cosa rimane dell'auto

Mentre l'Italia è stretta nella morsa della siccità in questa estate 2022, negli USA non mancano le classiche tempeste elettriche corredate da tuoni e fulmini. In South Carolina guardate cos'è rimasto di un Ford F-250 Super Duty colpito da un lampo.

Il Ford F-250 Super Duty è uno dei pick-up più venduti d'America, è un veicolo muscoloso e ingombrante, in pieno stile USA. Nonostante questo è bastato un fulmine per ridurlo in una inutile carcassa. È successo a Beaufort, con un lampo che potrebbe aver colpito in maniera diretta l'abitacolo della vettura. Il colpo ha innescato un incendio che ha letteralmente fuso l'intero abitacolo, il tetto, i montanti e parte del cofano, lasciando illesi solo la fascia frontale con la griglia, il pianale, gli assi con i pneumatici (che stranamente non sono né scoppiati né si sono fusi) e il cassone posteriore.



Fortunatamente i vigili del fuoco locali avevano la stazione a pochi chilometri dal luogo dell'incidente, l'incendio è così stato domato in breve tempo e nessuno si è fatto male, all'interno del veicolo infatti non c'era nessuno al momento in cui il fulmine si è scaricato a terra. Certo a sentire questa storia sorge una domanda: solitamente non si è al sicuro dai fulmini all'interno di un'auto? Cos'è andato storto in questo caso?



Risponde al quesito il National Weather Service: "La maggior parte delle auto è al sicuro rispetto ai fulmini, il tetto e i lati di metallo proteggono gli occupanti, non le gomme. Bisogna dunque ricordare che su vetture cabrio, scooter e moto, biciclette, veicoli dal tettuccio interamente apribile oppure dal tetto in fibra di vetro non offrono alcuna protezione dai fulmini. Quando un fulmine colpisce un veicolo, passa attraverso il telaio metallico e si scarica nel terreno, durante un temporale infatti non bisogna poggiarsi alle portiere."



Dunque cosa ha scatenato l'incendio su questo Ford F-250 Super Duty, che comunque aveva un abitacolo esterno in metallo? A sentire i testimoni il lampo avrebbe prima colpito un albero vicino, è dunque possibile che un ramo in fiamme oppure qualche scintilla abbia innescato il tutto a bordo del veicolo. Dagli USA raccomandano di ripararsi quando possibile all'interno di una casa durante una tempesta elettrica, o al massimo rimanere all'interno dell'auto con tetto in metallo con i finestrini ben chiusi. Rimanendo sul tema, guardate questa Toyota Prius colpita da un fulmine.