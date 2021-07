Un fulmine colpisce una Jeep Grand Cherokee durante una tempesta in Kansas

I fulmini sono sicuramente affascinanti e - per certi versi - poetici, possono però anche essere pericolosissimi. Sono ultra potenti e imprevedibili, come ha imparato il proprietario di una Jeep Grand Cherokee in Kansas, negli USA.

Siamo a Waverly e una tempesta ha creato una fila di automobilisti intenti a procedere a bassa velocità a causa dell’abbondante pioggia. Le immagini che trovate in pagina arrivano da una dashcam montata su una delle vetture in coda, che si è trovata nel posto giusto al momento giusto, riprendendo il momento esatto in cui un fulmine ha colpito con violenza una Jeep.

Se attivate l’audio potete anche ascoltare dei suggestivi e terrificanti scoppi avvenuti subito dopo la scarica. All’interno dell’auto un'intera famiglia, i coniugi con i loro due figli, che fortunatamente non hanno avuto conseguenze e sono scesi dall’auto illesi. Com’è possibile? Beh ogni auto è potenzialmente una Gabbia di Faraday in casi di questo tipo, con tutta l’energia che avvolge la carrozzeria e viene scaricata a terra, senza nuocere ai passeggeri.

Tuttavia il National Weather Service avverte che i fulmini possono rovinare i pneumatici, frantumare il parabrezza e danneggiare l’impianto elettrico dell’auto (guardate ad esempio cos’è successo a questo pick-up Ford). Una tale scarica di elettricità potrebbe anche dar vita a un incendio, anche se questa volta fortunatamente sembra non esserci stato alcun problema di questa natura.