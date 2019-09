Fuga rocambolesca per James Bond e la sua Aston Martin DB5: il video delle riprese

Un video di vero e proprio "spionaggio" è stato appena postato su Facebook, e vede protagonista la fuga pazzesca dell'Agente 007 a bordo della sua Aston Martin DB5 tra gli stretti viottoli della città di Matera. Si tratta delle riprese del film numero 25 di James Bond: No Time To Die.

La location è proprio la Città dei Sassi, l'attore protagonista Daniel Craig nella sua quinta ed ultima apparizione nei panni dell'agente con licenza di uccidere. Stiamo parlando della venticinquesima iterazione della serie, e ovviamente i produttori stanno facendo di tutto per rendere memorabile la pellicola ed onorare il franchise.

No Time To Die avrà al suo interno tantissimi rimandi ai capitoli storici. Non si tratta quindi soltanto della famosa Aston Martin DB5 apparsa in Goldfinger (e venduta di recente per 6,3 milioni di dollari), ma si rumoreggia anche del ritorno della V8 Vantage Roadster condotta da Timothy Dalton in The Living Daylights.

Dalle immagini è possibile vedere tutti i mezzi utilizzati per le riprese. Infatti la vettura è dotata di una specie di "impalcatura" adatta al fissaggio di telecamere per le riprese più dinamiche, per non parlare dello stuntman presente sul tettuccio mentre Daniel Craig è alla guida della classica britannica.

E' eccitante e allo stesso tempo rincuorante assistere a questo tipo di riprese, che abbandonano in parte l'utilizzo esteso del green screen, e si affidano allo spettacolare panorama urbano offerto dalla città di Matera, famosa in tutto il mondo anche per essere la Capitale Europea della Cultura nel 2019.

A quanto pare il protagonista del film sarà anche a bordo della Land Rover Serie III del 1971, un vero e ulteriore tocco di classe?