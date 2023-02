In fuga su Cadillac CTS volano sopra i binari a pochi metri dal treno: video choc

Immagini da brividi quelle che ci giungono dagli Stati Uniti dove due fuggitivi a bordo di una Cadillac hanno attraverso i binari passando letteralmente a pochi centimetri da un treno in arrivo: il tutto è stato ripreso da una dashcam di un'auto della polizia.

Dopo il video choc di un'incidente di una Tesla Model 3 contro un bus, è la volta di una Cadillac CTS a rubare la scena, una berlina molto diffusa negli Stati Uniti, protagonista di un volo in stile Fast and Furious. Un po' come la scena finale del primo capitolo della nota saga, la vettura si è lanciata a folle velocità verso i binari, nonostante stesse arrivando un treno, ma pur di scappare dalla polizia ha provato la manovra azzardata.

Il video è davvero da brividi (lo trovate subito qui sotto) visto che la Cadillac CTS passa letteralmente a pochi centimetri dal convoglio, e se non fosse che a bordo vi siano due malviventi si potrebbe quasi pensare a delle riprese cinematografiche. Per sfortuna degli stessi fuggitivi, dall'altra parte del passaggio a livello vi era una pattuglia della polizia di Auburn, Washington, che stava appunto aspettando i due, e che nel contempo ha ripreso interamente la scena.

Secondo la ricostruzione fornita dalle autorità la polizia aveva ricevuto una chiamata per una rapina a mano armata in un negozio. Sono scattate così le ricerche e alla fine le autorità sono riuscite ad acciuffare uno dei due delinquenti. La manovra alla Toretto non è infatti bastata ai due fuggiaschi per seminare la polizia, visto che alla fine i due hanno abbandonato la Cadillac CTS per poi scappare a piedi: uno dei due è stato preso mentre si rifugiava su un albero e dopo aver confessato di voler vendere la merce rubata in cambio di droga. Il secondo sospettato risulta invece essere ancora in fuga e non si sa dove si trovi.

