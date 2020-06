In fuga in autostrada con una moto incastrata nell'auto: scintille e follia

Le immagini che state per vedere (nel video presente in pagina) hanno un qualcosa di assurdo: vediamo un minivan trascinare per svariate decine di metri una moto sportiva, fra le scintille e l'incredulità generale.

Anche se potrebbero sembrarlo, non sono immagini provenienti dal backstage di un film, dal set di una produzione hollywoodiana, al contrario è la vita reale. Un uomo di 25 anni ha infatti colpito e disarcionato un motociclista, rimanendo con il muso dell'auto incastrato nel telaio della moto.

Anziché fermarsi subito a bordo strada come una qualsiasi persona di senno, il ragazzo ha ben pensato di continuare la sua folle corsa, evidentemente per evitare controlli della Polizia e conseguenze esplicite. Sbagliando ovviamente e peggiorando la sua situazione.

Rintracciato successivamente dalle autorità, il 25enne è stato infatti arrestato, il conducente della moto invece - una Honda CBR - non ha riportato danni e ferite gravi per fortuna, ha solo raccontato ai media locali di esser stato colpito mentre viaggiava a circa 100 km/h e di esser stato lanciato a diversi metri dal luogo dell'impatto. La scena che si è andata a creare subito dopo e che vedete nel filmato, ripresa da altri utenti che circolavano in quel momento sull'autostrada di Riverside, in California, è a dir poco agghiacciante...