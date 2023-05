La fuga con l'Alfa Romeo Stelvio rubata finisce contro le ringhiere di una casa: il video

Alfa Romeo è un marchio molto amato nella terra dei canguri, non a caso l’Edizione Finale della Giulietta è arrivata soltanto in Australia, ma ciò significa che sono anche un bocconcino allettante per i ladri di auto, come questa Alfa Romeo Stelvio rossa, prima rubata, e poi distrutta durante la fuga contro le ringhiere di una casa.

La vicenda è andata in scena mercoledì scorso tra le strade di Sidney, dove un ragazzo di 25 anni ha messo a ferro e fuoco un quartiere a causa delle sue, tutt'altro che proverbiali, abilità alla guida. La Stelvio in questione risultava rubata già da un mese, ma pochi giorni fa era stata individuata da un agente, ma quando questo si è avvicinato all’oggetto rubato, il ragazzo si è dato alla fuga e da li a poco si è scatenato il caos.

Il venticinquenne non aveva nemmeno la patente, e durante la fuga ha dapprima impattato frontalmente con un van Mercedes, devastandolo, sulla Payten Avenue di Roselands, ma ha poi continuato la sua corsa con evidenti danni alla vettura, che poco dopo lo hanno fatto finire fuori strada nei pressi di Vanessa Street a Kingsrove.

Il conducente ha perso il controllo della Stelvio ed è finito su un marciapiede, dritto contro una cancellata che delimitava una casa. Ciò nonostante non si è fermato, ha messo la retromarcia e ha provato a fuggire nuovamente, ma i danni sempre più gravi lo hanno fatto finire altre due volte contro la ringhiera in ferro, arrecando ulteriori danni alla recinzione e ad un paio di vetture che sostavano nei pressi del marciapiede.

Alla fine è stato arrestato, e all’interno dell’auto gli agenti hanno trovato anche un’arma non registrata e diverse buste che contenevano altra refurtiva. Quanto al SUV del biscione, difficile che verrà riparato tenendo contro dell’immensa mole di danni riportati. A proposito, vi ricordate l’Alfa Romeo Giulietta incastrata e distrutta al casello in partenza per le ferie?