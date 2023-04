Fuell lancia l'e-bike con più autonomia al mondo: ha una batteria da 2 kWh

Il nome Fuell vi dice qualcosa? Se seguite le nostre pagine forse si (ordini aperti per la Fuell Fllow)... si tratta del marchio fondato da Erik Buell specializzato in bici e moto elettriche che ora è pronto a lanciare una nuova sfida al mercato: ecco le e-bike con più autonomia al mondo.

I modelli si chiamano Fuell Flluid-2 e Fuell Flluid-3 e sono appena sbarcati su Indiegogo a caccia di fondi - fondi che in realtà sono stati trovati in poche ore, la campagna infatti ha 28 giorni rimanenti ed è già stata finanziata al 2.143%... Perché mai queste bici hanno attirato così tanta attenzione? Beh Fuell è riuscita a montare due pacchi batteria sulla Flluid-2 per un totale di 2 kWh di energia, per intenderci neppure le auto Full Hybrid raggiungono solitamente questa cifra. Tutta questa elettricità basta per coprire 350 km di strada, mentre la Flluid-3 vanta un solo pacco batteria da 1 kWh e percorre 180 km.

Le bici sono avanzate anche sul fronte del cambio, che infatti è completamente automatico e integrato nel nuovo motore centrale Valeo da 750 W con 130 Nm di coppia. Stando alle parole di Fuell, il design sarà assolutamente premium e andrà bene per ciclisti alti da 1,55 metri a 1,95 metri. Le bici integrano anche un acceleratore che può spingerle fino a 32 km/h, in Europa invece la manopola dell'acceleratore sarà limitata a 6 km/h per rispettare le regole.

Arriviamo così ai prezzi, ancora scontati visto il lancio preventivo su Indiegogo: una Flluid-3 fatta e finita costa 3.549 euro (prezzo standard 5.015 euro), la Flluid-2 invece 3.828 euro (prezzo normale 5.471 euro).