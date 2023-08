Fuell Fllow, la prima moto elettrica di Buell che sembra uscita da Cyberpunk

Tra i tanti progetti innovativi degli ultimi anni nel mondo della mobilità elettrica a due ruote, la motocicletta elettrica Fuell Fllow ha catturato l'attenzione degli appassionati delle due ruote. Questo progetto è frutto dell'ingegno di Erik Burrell, fondatore di Buell Motorcycles.

Fuell Fllow è stata progettata per essere un'eccellente soluzione per il pendolarismo urbano, proprio come il nuovo scooter elettrico italiano TOM, unendo perfettamente prestazioni emozionanti, grande autonomia e una mobilità sostenibile, il tutto racchiuso in un'unica e sorprendente moto progettata per il futuro.

La Fuell Fllow, una motocicletta di medie dimensioni, si vanta di offrire la praticità e la capacità di carico di un grande scooter, grazie ai suoi 10 litri di spazio di stivaggio totale e alla possibilità di trasportare un passeggero.

Ciò che rende davvero speciale questa moto è il suo motore elettrico proprietario integrato nella ruota, che offre prestazioni ottimali grazie a una notevole coppia di 750 Nm. La Fuell Fllow è disponibile in due versioni, con il modello Fllow-1S che raggiunge una potenza continua di 47 CV e il modello entry-level Fllow-1 che eroga una potenza continua di 15 CV. Nonostante la sua massa di 180 kg, la moto raggiunge una velocità massima di 140 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi.

Grazie alla sua batteria ad alta capacità da 10 kWh, la Fuell Fllow offre un'ampia autonomia urbana di 150 miglia (240 km) con una singola carica. Per facilitare la ricarica, la moto è dotata di una porta di ricarica rapida che consente di utilizzare le stazioni di ricarica esistenti. Impressionante è anche il tempo di ricarica: è possibile riportare la batteria dallo 0 al 100% in meno di 30 minuti. Se si desidera eseguire una ricarica dal 20 al 90%, il ciclo di ricarica più comune, sarà completato ancora più velocemente, in meno di 15 minuti. Questo rende la Fuell Fllow una scelta pratica e conveniente per gli spostamenti urbani, offrendo alte prestazioni e autonomia senza i vincoli delle tradizionali motociclette a combustione.

La Fuell Fllow si distingue per la sua incredibile durabilità grazie all'uso di fusioni in lega leggera, tra cui una monoscocca realizzata in magnesio. Questa solida struttura rende la moto estremamente resistente. Inoltre, il sistema frenante è all'avanguardia e in fase di brevetto, con un freno a disco idraulico anteriore dotato di ABS e un pedale del freno posteriore rilasciabile, tutt'alta cosa rispetto alle bici elettriche improvvisate che lo stato di New York ha bandito. Il freno posteriore è integrato direttamente nel motore della ruota posteriore, consentendo la frenata rigenerativa, ovvero la capacità di generare energia durante la guida e ricaricare la batteria ogni volta che si rallenta. Questo innovativo sistema contribuisce a migliorare l'autonomia, consentendo di percorrere distanze più lunghe con una sola carica.

La plancia di controllo della Fllow è collegata al telefono del pilota tramite un'app dedicata, che offre una vasta gamma di informazioni e funzionalità pratiche. L'app fornisce dettagli sulla posizione della moto, il livello di carica della batteria, funzionalità di allarme e navigazione, oltre ad altri servizi utili.

Un altro grande vantaggio della motorizzazione elettrica della Fllow è il risparmio significativo sui costi di spostamento giornalieri. Secondo i calcoli di Fuell, è possibile percorrere oltre 150 miglia a un costo medio di soli 2 euro circa, grazie all'efficienza del motore elettrico.

Fllow è progettata per essere aggiornabile nel tempo. Il pacco batteria, il motore della ruota posteriore e la presa di ricarica rapida possono essere sostituiti e migliorati man mano che la tecnologia avanza. Anche la dashboard connessa riceve regolari aggiornamenti software, garantendo sempre l'accesso alla versione più recente delle funzionalità disponibili. Questa attenzione all'aggiornabilità rende la Fuell Fllow un'opzione attraente per coloro che desiderano restare al passo con gli sviluppi tecnologici futuri. Puoi dare anche un'occhiata alla top 10 dei veicoli a due ruote più venduti.

Le prenotazioni per questa futuristica motocicletta elettrica, sono aperte al pubblico. Con un prezzo speciale di preordine di $10.495, (circa 9545 euro) i potenziali acquirenti possono garantirsi la propria unità. Il prezzo di vendita suggerito per la Fllow è di $12.995 (circa 11.881 euro), quindi coloro che approfittano del preordine possono risparmiare più di 2000 euro rispetto al prezzo finale.