Fuell Fllow e Flluid: una eBike e una moto elettrica per il ritorno della Buell Motorcycle

Il 30 ottobre 2009 l'avventura della Buell Motorcycle Company è purtroppo giunta al termine, ora però grazie a Erik Buell il marchio è pronto a tornare sul mercato in grande stile. Come? Guardando al futuro ovviamente, con una nuova moto elettrica e con una bici elettrica a marchio Fuell.

Se il mondo delle quattro ruote è praticamente segnato, anche quello delle due ruote ha intrapreso la via dell'elettrificazione a ogni costo - anzi nel nostro Paese c'è il nuovo Bonus per moto e scooter elettrici che ci permette di acquistarli in sconto. Fuell in particolare propone la Flluid-1S, una bicicletta elettrica con ben 200 km di autonomia, un motore da 500W (sarà dunque difficile commercializzarla in Europa) e una coppia di ben 100 Nm.

Due le batterie rimovibili, due le velocità assistite (25 km/h e 45 km/h) catena in carbonio, hub interno a 8 velocità per la pedalata meccanica. Il suo corpo è costruito in alluminio e pesa 31 kg in totale, inoltre per mettere "in moto" è necessario un codice PIN.

Passando invece alla Fllow-1S, parliamo di una moto "carenata" con motore da 35 kW di potenza (48 CV), 750 Nm di coppia istantanea, 88 km/h di velocità massima con picchi di 135 km/h, 240 km l'autonomia. Un autentico mostro della strada con una batteria da ben 10 kWh, un veicolo dunque senza alcun compromesso. Non sappiamo molto sulla commercializzazione in Europa, la Flluid-1S costa però negli USA 3.895 dollari, la Fllow-1S 10.995 dollari.