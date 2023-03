E-fuel, Volkswagen dice no: 'Discussione inutile, perché investire in vecchia tecnologia?'

Dopo il ban dell'Ue ai motori a benzina e diesel dal 2035, alcuni stati membri si sono messi di traverso, a cominciare dalla Germania, chiedendo una deroga per quanto riguarda gli e-fuel, i carburanti sintetici.

Una presa di posizione che ha fatto storcere il naso a molti, ma che è frutto di un'opposizione della Germania verso le auto elettriche, tenendo conto che 3 su 4 sono contrari agli EV.

Eppure le case automobilistiche teutoniche sembrerebbero spingere verso la direzione opposta, a cominciare da Volkswagen, che ha recentemente annunciato un maxi piano di investimenti nelle auto elettriche di modo da poter divenire il primo produttore mondiale nel giro di circa un decennio.

Che le auto green siano il futuro dello storico marchio di Wolfsburg lo si capisce chiaramente anche dalle dichiarazioni rilasciate dal numero uno di Volkswagen, Thomas Schafer, riprese da Autocar. Secondo lo stesso il dibattito sugli e-fuel è inutile: “È un rumore inutile dal mio punto di vista – le parole eloquenti del manager - entro il 2035 sarà comunque finita”, dice riferendosi al ban dei motori endotermici nel Vecchio Continente.

Thomas Schafer si pone quindi una domanda lecita: “Allora perché spendere una fortuna in vecchie tecnologie che non ti danno alcun vantaggio?”. Il gruppo Volkswagen ha investito negli e-fuel tramite Porsche, e storicamente il CEO dell'azienda di Stoccarda, Oliver Blume, è da sempre uno dei massimi sostenitori dei carburanti sintetici per aiutare nella decarbonizzazione dei veicoli.

Evidentemente per Schafer questo tipo di alimentazione rappresenta il presente ma non il futuro, di conseguenza tanto vale investire nelle auto elettriche che sono invece una certezza. Tra l'altro gli e-fuel sono carburanti che al momento non sono a zero emissioni, di conseguenza, a meno che da oggi fino al 2035 non si riesca a produrre realmente della benzina pulita, sono destinati ad essere bocciati.

In ogni caso, prima del no definitivo al loro sdoganamento, bisognerà attendere la decisione dell'Ue, che come detto sopra è fortemente incalzata dalla Germania, la capofila delle nazioni che non vogliono abbandonare i propulsori termici.