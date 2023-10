E-Fuel, l'UE teme che si possa manomettere il dispositivo che blocca benzina e diesel

Lo scorso marzo è arrivata l'ufficialità: i motori termici non andranno in pensione dal 2035 ma solo se alimentati ad e-fuel. Alla fine ha vinto la linea della Germania, che da tempo premeva affinchè Bruxelles accettasse anche i carburanti elettrici oltre ovviamente alle vetture green.

In attesa di capire cosa succederà da qui al 2035, a cominciare dal quanto costerà un litro di carburante sintetico, l'Unione Europea vuole vederci chiaro, e come riferito da Autobild avrebbe già messo le mani avanti.

L'UE teme infatti che qualcuno possa aggirare il blocco di benzina e diesel, di fatto permettendo alle nuove auto alimentate con il carburante sintetico di poter tranquillamente utilizzare benzina o diesel.

Nel patto sottoscritto fra Stati Membri e Commissione Europea, viene richiesta la progettazione ma anche lo sviluppo di un dispositivo da montare obbligatoriamente sulle auto in uscita dalle linee di produzione dal primo gennaio 2035, che non consenta appunto di avviare il motore qualora si utilizzassero i combustibili fossili tradizionali.

Si vuole quindi vietare che i soliti furbetti possano aggirare il sistema, anche se ovviamente non sarà semplice. Questo dispositivo dovrebbe esaminare le proprietà chimiche del carburante, e qualora rilevasse che la “benzina” introdotta non sia sostenibile, a quel punto bloccherebbe l'avvio del motore.

E' noto è risaputo, (e in Italia siamo maestri in queste situazioni), che fatta la legge, trovato l'inganno, di conseguenza non ci sorprenderemmo se qualche buontempone potesse manomettere il dispositivo in oggetto.

Cosa succederà quindi? A questo punto non sono da escludere dei controlli, anche se non è ben chiaro se gli stessi interesseranno le case automobilistiche o l'automobilista. La cosa certa è che al momento di e-fuel, nonostante il lasciapassare Ue, se ne sta parlando sicuramente meno rispetto all'enfasi di qualche settimana fa: tale tipo di alimentazione si diffonderà o alla fine le auto elettriche prenderanno il sopravvento?