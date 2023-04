E-fuel, Porsche sicura: 'Ecco come faremo a far pagare un litro sotto i 2 euro'

L'Europa ha detto si agli e-fuel anche dopo il 2035, facendo in modo che i motori termici non vadano in pensione. Un accordo che ha lasciato perplessi in molti, come ad esempio il CEO di Iveco, secondo cui gli e-fuel sono carburante per ricchi, visto l'alto costo.

Quello del prezzo dei carburanti elettrici è al momento uno dei maggiori punti interrogativi in merito all'approvazione degli stessi e-fuel, visto che attualmente, secondo molti addetti ai lavori, il costo di un litro dovrebbe superare i 5 euro in quanto carburanti che consumano molta energia ed hanno quindi un costo di produzione molto alto.

Secondo Transport & Environment per l'anno 2030 i costi medi per riempire un serbatoio con e-fuel dovrebbero essere di 210 euro, per un prezzo stimato al litro di circa 2,80 euro, ma l'International Council for Clean Transportation prevede un futuro meno roseo, con dei prezzi compresi fra i 3 e i 4 euro al litro.

Come fare quindi per riuscire a rendere accessibili gli e-fuel, evitando che le parole del CEO di Iveco si trasformino in realtà? Secondo Oliver Blume, numero uno di Porsche e azienda quest'ultima che crede molto nei carburanti elettrici, sarà necessario raggiungere un alto livello di produzione.

“Dipende dal livello della produzione futura – ha affermato in un'intervista di qualche tempo fa - se prodotto su scala industriale potrebbero essere possibili prezzi inferiori a 2 euro al litro. L'importante è che i combustibili sintetici siano prodotti in modo sostenibile e in luoghi del mondo in cui l'energia rinnovabile è abbondante, quindi il maggiore apporto energetico per la produzione è irrilevante”.

Blume ha quindi aggiunto e concluso: “I combustibili elettrici prodotti dall'acqua e l'anidride carbonica estratta dall'aria per automobili, aerei e navi hanno il vantaggio rispetto all'idrogeno puro di poter essere trasportati più facilmente". La speranza è che in futuro gli e-fuel possano realmente essere accessibili al grande pubblico.