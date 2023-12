E-Fuel, quanto costerà il carburante sintetico? Da 1,60 a 4,50 euro al litro

Quando l'UE ha stabilito lo stop di benzina e diesel dal 2035, ha altresì concesso una deroga per i carburanti sintetici, i cosiddetti E-Fuel. Di fatto i motori a combustione interna potranno continuare la loro esistenza, a patto però che vengano alimentati da questa speciale benzina.

Ma quanto costeranno gli E-Fuel? Secondo Iveco si tratta di carburanti per ricchi, ed in effetti vedendo alcune previsioni non si può non dargli torto. I tedeschi di Autobild hanno cercato di accendere un faro sull'argomento, sottolineando come ad oggi regni l'incertezza totale, nel senso che nessuno sa dire con precisione quanto costerà un litro di carburante sintetico quando verrà messo in commercio.

Molti, come la sopracitata Iveco, sono quelli convinti che alla fine si tratterà di “benzina” destinata solo ai possessori di supercar, a cominciare da Porsche, una delle aziende che più ha investito in questo tipo di alimentazione.

La produzione in laboratorio degli E-Fuel costerebbe di fatto 4,50 euro al litro, ma secondo l’organizzazione ambientalista europea Transport & Environment (T&E), il prezzo potrebbe assestarsi sui 2,80 euro al litro ma solo nel 2030, di conseguenza potrebbe avere inizialmente un costo più elevato. In ogni caso sarebbero 210 euro al mese di "benzina" per il conducente medio ed inoltre quel prezzo escluderebbe le accise, che variano di Paese in Paese.

Più ottimista invece la Fuel Alliance, secondo cui nel 2050 è possibile che il prezzo di un litro di carburante sintetico oscilli fra l'1,45 e i 2,24 euro, con costi di produzione che dovrebbero scendere fra gli 0,70 e gli 1,33 euro al litro entro il 2050.

Infine la stima dei colleghi di Autobild secondo cui entro il 2026 è probabile che il prezzo dei carburanti sintetici possa scendere a 1,60 euro al litro, una cifra che se confermata sarebbe decisamente interessante, visto che sarebbe inferiore al costo di benzina e diesel di oggi, quindi al di sotto dei combustibili fossili: staremo a vedere cosa accadrà.