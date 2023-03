E-Fuel alternativa agli EV? Occhio alla BEUC: 'Molto più costoso delle elettriche'

Negli ultimi giorni si sta discutendo molto degli e-fuel, i carburanti “green” che abbatterebbero le emissioni di CO2 e che permetterebbero di far proseguire la vita dei motori endotermici oltre il 2035, anno in cui l'Ue ha ufficializzato lo stop di benzina e diesel.

A spingere verso questo tipo di carburante sarebbero in particolare Italia e Germania, che hanno bloccato il voto 2035, e che secondo Bloomberg sarebbero sostenuti da Ferrari e Porsche.

In attesa di capire come evolveverà la vicenda, l'associazione dei consumatori europei BEUC ha effettuato un report proprio sugli e-fuel, sottolineando come gli stessi sarebbero un danno economico per gli automobilisti, o meglio, sarebbero ben più costosi rispetto ad un'auto elettrica.

BEUC parla infatti di “una scappatoia per le auto alimentate con e-fuel sintetici” che “va contro l'interesse dei cittadini, perché sarà molto più costosa rispetto all'elettrico". Nel 2021, ha sottolineato ancora BEUC tramite una nota, l'associazione aveva commissionato uno studio in cui si spiegava già due anni fa come le auto elettriche fossero la migliore soluzione per chi percorre molti chilometri: "Gli e-fuel non sono una soluzione, poiché questa tecnologia è più costosa delle auto elettriche, che è chiaramente la direzione di marcia per il mercato automobilistico", aggiunge Monique Goyens, direttrice del BEUC.

Stando allo studio, "la parità di prezzo delle auto alimentate con carburante sintetico con le auto a benzina non è prevista fino al 2037 e comunque gli e-fuel non saranno competitivi con le auto elettriche".

C'è quindi il rischio che in caso si adottassero gli e-fuel alla fine a farne le spese sarebbero ancora una volta i consumatori finali? In effetti nessuno ha mai parlato del prezzo ipotetico di questi carburanti, che inizialmente, come ogni nuova tecnologia, potrebbero finire sul mercato ad un costo molto elevato. Vedremo come evolverà la vicenda dalle parti di Bruxelles e se la questione 2035 si sbloccherà in tempi brevi.