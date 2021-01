FTN lancia una café racer elettrica che pesa 62 kg: le prestazioni però non vi piaceranno

Il mondo delle moto elettriche ci regala continuamente delle soddisfazioni, quasi ogni giorno arrivano notizie di nuovi modelli, a volte futuristici, tante altre vintage, come ad esempio la nuova creazione della FTN Motion.

L’azienda neozelandese è ormai pronta a lanciare sul mercato il suo primo modello elettrico, una café racer in piena regola (o quasi) che strizza l’occhio al passato. Il cuore della moto però è 100% elettrico, anche se le prestazioni non vi faranno portare le mani ai capelli: parliamo infatti di un cinquantino ben camuffato, con la nuova FTN che non va oltre i 50 km/h di velocità massima.

È dunque una moto elettrica pensata per i più giovani, o comunque per chi non ha alcuna intenzione di superare i confini cittadini. Il motore montato a bordo (sul mozzo posteriore) ha appena 2 kW di potenza, la batteria invece è sufficiente a percorrere circa 100 km di strada con una singola carica. Sotto il finto serbatoio abbiamo anche un baule in grado di ospitare 30 litri di spazio.

Il peso totale del veicolo? Appena 62 kg. FTN sta già raccogliendo i primi ordini chiedendo un anticipo di 100 dollari neozelandesi, il prezzo totale della moto invece è di 7.995 dollari neozelandesi, poco più di 4.600 euro al cambio diretto. La nostra speranza? Vedere lo stesso modello potenziato, chissà che FTN prima o poi non ci accontenti.

