FSD 59, ecco come il geniale Frank Stephenson interpreta il futuro design delle moto

Il design delle moto subirà una netta trasformazione nei prossimi anni, o sono solo fantasie degne del miglior blockbuster sci-fi? Il designer Frank Stephenson, noto per il suo lavoro su veicoli iconici come la prima generazione della Mini della BMW e la McLaren P1, ha proposto dei render di alcune moto al Salone di Ginevra il mese scorso.

Queste foto lasciano comunque da pensare. Il progetto si chiama FSD 59, e il team che ci ha lavorato sostiene di aver puntato a creare una motocicletta in grado di soddisfare una vasta gamma di stili e preferenze di guida, combinando le migliori caratteristiche delle moto sportive, siano esse moto da corsa che moto da trasporto ad alte prestazioni.

Frontalmente, l'FSD 59 si caratterizza per il suo piccolo faro a LED e la carrozzeria slanciata, priva delle ali e dei dettagli aerodinamici tipici di molte moto sportive attuali. Dispone inoltre di un parabrezza rimovibile e di un pannello che si estende senza soluzione di continuità dal manubrio fino al sedile. Questo design elimina gli indicatori nella posizione tradizionale, sostituiti invece da un display head-up per la realtà aumentata, conferendo al modello 59 un aspetto unico.

La moto progettata da Frank Stephenson è pensata per essere equipaggiata con un motore elettrico, eliminando quindi la necessità di un serbatoio del carburante. L'azienda la descrive come "leggera e agile senza compromettere eccessivamente comfort e sicurezza".

"Il nostro team ha lavorato intensamente dietro le quinte per presentare questo concept al mondo, e siamo entusiasti di condividerlo. Non vediamo l'ora di annunciare ulteriori sviluppi in futuro", ha commentato Frank Stephenson riguardo alla moto.

Da quando ha fondato la sua omonima azienda nel 2018, Stephenson ha sviluppato progetti che spaziano dalle capsule spaziali ai supercomputer, dalle supercar agli eVTOL, dagli orologi ai seggiolini per bambini. Un vero e proprio centro di messa in scena di stile e innovazione estetica. Al momento però non è chiaro se l'FSD 59 verrà mai prodotto in serie.

Una cosa è certa, in Europa, la mobilità elettrica su due ruote sta sempre più interessando un numero maggiore di utenti. Recentemente, vi abbiamo parlato del nuovo scooter elettrico Zapp i300, che offre elevate prestazioni simili a quelle di un veicolo da 300 cc. Con un motore elettrico da 14 kW/19 CV e un'autonomia di circa 60 km in modalità ECO, l'i300 è caratterizzato da un design slanciato e leggero, con batterie rimovibili che consentono una ricarica rapida in un'ora.

Ma non solo, Motowatt ha debuttato con la W1X, una moto elettrica a due ruote motrici che monta due motori elettrici. Può essere guidata con patente A1 o B grazie alla potenza nominale di 11 kW (15 CV). La W1X offre un'autonomia di circa 130 km e un tempo di ricarica da 20% a 80% in 5 ore e mezza.

Sebbene questi due bicicli siano molto diversi tra loro entrambi sono accomunati da un design sicuramente più in linea con le proposte di Stephenson. Resta solo da capire se questo nuovo stilema estetico, influenzato da una forte vocazione minimalista, traccerà il percorso anche delle moto da corsa e ad alte prestazioni.