Il frontale della nuova Mercedes-Benz Classe S 2020 in una foto ufficiale

Della nuova Mercedes-Benz Classe S ormai conosciamo più di un dettaglio. Ufficialmente la compagnia tedesca ha solo lanciato qualche indizio e prodotto un video con il CEO Ola Källenius, il materiale più succoso è però arrivato dalle foto spia. Oggi invece vi mostriamo il frontale in un'immagine ufficiale.

Grazie alle foto "rubate" apparse sul web nelle settimane scorse, siamo stati capaci di sbirciare sia il frontale che il posteriore della lussuosa berlina tedesca - ma non solo. Qualcuno infatti ha scattato anche all'interno dell'abitacolo, mostrando un impianto di infotainment del tutto rinnovato rispetto al passato, una plancia ridisegnata e schermi (da tablet potremmo dire) montati appena dietro i sedili anteriori, a uso e consumo dei passeggeri.

Ora la prima immagine ufficiale di Mercedes, che mostra la griglia frontale e il parco ottico, non fa che confermare ciò che abbiamo visto grazie alle immagini spia. Il debutto dell'auto è previsto per la seconda metà del 2020, sperando che il Coronavirus non stia rallentando lo sviluppo. Ola Källenius inoltre ha confermato con nel 2021 arriverà anche la variante 100% elettrica chiamata EQS, mentre i fan della sportività possono attendere fiduciosi una nuova Classe S firmata Mercedes-AMG (AMG inoltre ha modificato anche la EQS per renderla ancora più cattiva, a zero emissioni ovviamente)