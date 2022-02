Fresco XL, il crossover norvegese da 1.000 km di autonomia e 8 posti

Avete mai sentito parlare della start-up Fresco? Si tratta di una nuova azienda norvegese voluta dall'ingegnere Jacque Fresco che nel 2019 ha mostrato per la prima volta la Fresco Reverie, una berlina elettrica alquanto accattivante. Oggi vi mostriamo un nuovo progetto: una BEV con 1.000 km di autonomia.

Con la nuova Fresco XL la compagnia norvegese va a toccare un segmento chiave dell'attuale mercato, ovvero quello dei SUV/Crossover cittadini (a proposito: non perdetevi l'adorabile city crossover Hyundai Casper). In questo caso particolare possono poi viaggiare fino a 8 persone sulla Fresco XL, dettaglio che spiega anche il nome - anche se diversi sedili si potranno richiudere per utilizzare la vettura come camper.

Anche se ciò che è stato mostrato è solo un modello 3D, non una vettura fatta e finita, Fresco ha aperto comunque gli ordini - e ogni ordine è possibile depositando 1.000 euro, mentre il costo finale della vettura dovrebbe toccare i 100.000 euro. Oltre allo spazio interno, la caratteristica chiave del progetto sono i 1.000 km di autonomia promessi grazie alla batteria ad alta intensità installata nel pianale, con il sistema di bordo che garantisce anche la tecnologia V2L.

La vettura vanta due motori, uno per ogni asse, ed è stata sviluppata con il clima rigido della Norvegia bene in mente, dunque non dovrebbe temere il freddo. Mentre aspettiamo nuovi dettagli sulla vettura, qualcuno ha già visto in lei un enorme Apple Magic Mouse con i fari LED, che ne dite?