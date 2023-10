Il freno a mano manuale si appresta ad andare in pensione

Quanti fra voi utilizzano ancora una vettura con freno a mano manuale? Beh presto questo sistema diventerà un oggetto da collezione, visto che sulle nuove auto è stato quasi del tutto rimpiazzato dal freno di stazionamento elettrico.

Secondo un nuovo studio di CarGurus (ebbene si, è stato fatto uno studio sull’uso del freno a mano manuale sulle auto di nuova generazione) la presenza del freno a mano manuale è in declino da diversi anni e nel 2023 è stato raggiunto un nuovo minimo storico. Nel Regno Unito solo il 9% delle auto vendute nel corso dell’anno ha il freno a mano manuale. Questo sistema tradizionale sta scomparendo anche a bordo di auto di fascia medio-bassa, del resto i modelli super economici di un tempo neppure esistono più... Oggi trovare qualcosa al di sotto dei 17.000-18.000 euro è una vera impresa, le auto sono più sicure, più tecnologiche e hanno sempre meno “orpelli” manuali, di conseguenza sono anche più costose.

Sempre in merito al freno a mano manuale, nel 2018 la quota sulle nuove auto era del 37%. Anche se lo studio si riferisce al solo Regno Unito, è molto probabile che le percentuali si possano applicare anche al resto d’Europa. Fra i marchi che ancora oggi offrono spesso il freno a mano manuale troviamo Suzuki e Abarth, invece il sistema è praticamente sparito a bordo delle Volvo, delle Nissan, delle Lexus e delle Land Rover. È possibile che nel giro di un paio d’anni al massimo il caro vecchio freno a mano manuale scompaia per sempre dal mercato europeo ma non ci mancherà più di tanto (anche se era più semplice ed economico da riparare).

Tra l'altro il freno a mano manuale può anche essere dimenticato, una Nissan GT-R è finita in mare a causa del freno dimenticato. Con il freno di stazionamento elettronico non può succedere, se automatico.