Freni guasti e si schianta sulla rampa del camion: era 'l'unico modo per fermarsi'

Dagli Stati Uniti arriva un video piuttosto esilarante che poteva trasformarsi in qualcosa di molto più grave. Un’auto apparentemente fuori controllo non si cura del camion di fronte a sé e si schianta dopo esser salita sulla rampa di scarico.

Il video registrato da una telecamera di sicurezza è stato postato su Reddit e mostra un camion della US Foods in sosta per uno scarico merci, con tanto di pedana estraibile in bella mostra. Ad un certo punto nell’immagine compare una berlina blu che avanza senza indugio verso il bilico, fortunatamente con una velocità non sostenuta.

Proseguendo, l’auto è salita sulla pedana per poi schiantarsi contro il cassone. Riguardando la clip, e in particolare gli stop dell’auto, si può vedere che il guidatore non ha nemmeno frenato. Di primo acchito poteva trattarsi di un malore o di guida sotto effetto di qualche sostanza stupefacente, dato che a seguito dell’incidente sono giunte sul posto due auto della polizia, un’ambulanza e vigili del fuoco, ma poco dopo la vicenda ha preso una piega totalmente diversa.

La donna alla guida dell’auto avrebbe dichiarato alle autorità di non riuscire a frenare a causa di un possibile guasto all’impianto frenante, e nell'incapacità di rallentare ulteriormente il mezzo, ha deciso di sfruttare la rampa del camion per fermarsi. Come detto, la velocità era ridotta, altrimenti i fatti sarebbero stati ben diversi, ma in ogni caso ci sono voluti 45 minuti per risolvere l’incidente e constatare che per il camion non c’è stato alcun tipo di danno, mentre l’auto se l’è cavata soltanto con qualche graffio. In una situazione simile voi che avreste fatto?

