La frenata rigenerativa non è disponibile? Un update Tesla fa funzionare i freni standard

Se avete provato una Tesla sapete bene come le vetture di Elon Musk offrano un'ottima frenata rigenerativa, una delle migliori sul mercato, anche se in alcune condizioni non funziona. Ora un aggiornamento software potrebbe far entrare in gioco i freni tradizionali quando la Rigenerative Brake è fuori uso.

Per frenata rigenerativa si intende la capacità di un motore elettrico di sviluppare della forza contraria a quella di marcia quando il pedale dell'acceleratore non viene premuto, così da frenare la vettura senza l'utilizzo dei freni standard (e recuperare al contempo dell'energia per la ricarica delle batterie). Per questo motivo è possibile guidare le Tesla in modalità One Pedal, con un solo pedale, utilizzando quasi mai i freni tradizionali.

Una feature che cambia radicalmente il modo di guidare un'auto, alla quale è difficile rinunciare dopo averla provata (e non sempre si trova su tutte le elettriche con la stessa efficacia). A tal proposito è alquanto fastidioso quando la Rigenerative Brake viene disattivata di default. La frenata rigenerativa delle Tesla viene a mancare quando la batteria è carica al 100% oppure quando fuori c'è un clima abbastanza rigido (e finché il motore non entra in temperatura la frenata rigenerativa non è disponibile).

Per un utente abituato a guidare con un solo pedale tutto questo può essere frustrante se non pericoloso, così gli uomini di Elon Musk hanno pensato a un aggiornamento: con la versione 2022.16.0.2 del firmware (lo stesso update che ha rivoluzionato il calcolo dell'autonomia sulle Tesla) l'auto è in grado di utilizzare i freni tradizionali in sostituzione della frenata rigenerativa, così da preservare l'esperienza di guida anche quando la feature non è disponibile. Al momento sembra che la novità, del tutto opzionale, sia attiva solo su Model 3 e Model Y, presto però potrebbe arrivare anche su Model S e Model X.