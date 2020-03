E' stata la "frenata fantasma" la causa di questo incidente multiplo?

Bjorn Nyland è l'autore del video in alto, è un grande appassionato e proprietario di Tesla, ed anche un popolare YouTuber. Con questa sua ultima condivisione intende discutere di quanto appena accaduto, e cioè una "frenata fantasma" a opera di una Tesla, la quale avrebbe causato incidenti multipli.

Egli stesso ammette che il problema della "frenata fantasma" è reale e provato, ma non è convinto del fatto che questo abbia causato gli incidenti, poiché anche gli automobilisti che seguivano hanno la loro parte di colpe.

I nuovi sistemi di sicurezza alla guida non sono affatto perfetti, così come del resto la guida umana (ecco un esempio). Possono verificarsi errori in sistemi di assistenza alla guida come il cruise control o la frenata automatica d'emergenza, e al momento non c'è dubbio su questo. Non fa eccezione neanche l'Autopilot di Tesla che, se è vero che in alcune occasioni ha persino salvato delle vite, in altre ha mostrato delle falle di rilevanza non trascurabile.

Nel caso nel quale masticaste l'inglese vi consigliamo di dare un'occhiata al video e un ascolto alle articolate argomentazioni di Bjorn. Noi dal nostro canto non possiamo far altro che consigliarvi di mantenere sempre una distanza di sicurezza dalla vettura che vi precede e prestare attenzione all'ambiente circostante evitando distrazioni.

A proposito di distrazioni un recente studio ha dimostrato che Android Auto ed Apple Car Play sarebbero più pericolosi della guida in stato di ebbrezza, e non di poco.