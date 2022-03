Le frenata d'emergenza di Tesla può salvare un gatto? La Model 3 contro la Volvo V90

Quando si parla di sicurezza, le Tesla si trovano sempre ai primi posti, poiché sono dotate dei più avanzati sistemi di sicurezza attiva disponibili in questo momento. Ma una Tesla Model 3 è capace di rilevare un gatto con la frenata d'emergenza?

Come ben sappiamo le Tesla e tutte le altre auto di nuova generazione sono dotate di un sistema chiamato Frenata d'emergenza. Le vetture più avanzate del mercato riconoscono anche pedoni e ciclisti e frenano in automatico se rilevano un pericolo, ma cosa succede con gli animali di piccola taglia? Prova a rispondere a questa domanda il canale YouTube di Carwow (Carwow ha messo a confronto BMW i4 e Tesla Model 3), che ormai affronta ogni suo contenuto con incredibile ironia.



Per il test sono state utilizzate una Tesla Model 3 e una Volvo V90, che hanno una frenata d'emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti che dovrebbe funzionare perfettamente anche fra i 32 e i 48 km/h. Ebbene con entrambe le vetture la frenata è avvenuta perfettamente con una finta macchina gonfiabile, con la Tesla che si è fermata un pochino prima della Volvo e in maniera più delicata, mentre l'auto svedese ha stretto la cintura di sicurezza del conducente per proteggerlo ulteriormente.



Prova superata dunque. Con il cartonato di Elon Musk è andata altrettanto bene, i problemi sono iniziati con i peluche di diversi animali. Un piccolo canguro è stato salvato magnificamente dalla Tesla, che lo ha riconosciuto come pedone, mentre la Volvo lo ha travolto senza appello. Con le sagome di un cane e di un gatto entrambe le vetture non sono riuscite a rilevare l'ostacolo, dunque su entrambi i modelli (che condividono le loro tecnologie con altri modelli Tesla e Volvo) bisogna ancora lavorare.



A proposito di Tesla, di recente abbiamo provato il nuovo crossover di Elon Musk: qui i nostri cinque motivi per acquistare una Tesla Model Y.