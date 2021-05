Da Fremont escono Tesla Model 3 e Model Y difettose: bloccate oltre 10.000 auto

Produrre automobili alla velocità della luce non basta per fare profitto, bisogna anche consegnarle - e Tesla nel recente passato ha avuto non pochi problemi da questo punto di vista. Ora la maggior parte dei problemi è stata risolta, tuttavia torna spesso qualche fantasma dal passato...

Il produttore americano di auto elettriche avrebbe più di 10.000 unità bloccate accanto alla fabbrica di Fremont, anche conosciuta come Gigafactory 1, il più grande polo industriale di Tesla esistente al momento, da dove escono le Tesla Model S, X e 3 vendute negli USA e in Europa (anche se nel vecchio continente da qualche mese arrivano anche le Model 3 prodotte in Cina, a Shanghai).

Come ben saprete, Tesla non ha una rete di rivenditori e non si appoggia ad alcun concessionario, prende gli ordini online e poi consegna le vetture presso Tesla Service sparsi in diversi Paesi del mondo). L’azienda si occupa dunque dell’intero processo di trasporto, questa volta però il problema sorge direttamente in fabbrica: le auto in questione infatti starebbero uscendo dalla Gigafactory sotto lo stato di “containment hold”, in pratica non possono essere consegnate ai clienti per via di un difetto di fabbricazione.

Nessuno sarebbe a conoscenza del problema che affligge le auto, sembrerebbe in ogni caso niente di così grave, gli uomini di Elon Musk possono risolvere tutto abbastanza in fretta anche presso i Service Center, motivo per cui le auto stanno comunque partendo verso i punti di distribuzione. Già ora però sono fra le 10.000 e le 20.000 le Model 3 e Model Y bloccate a Fremont e il numero potrebbe presto aumentare, inoltre i Tesla Center non possono ospitare auto in numero illimitato, dunque presto l’incubo potrebbe diventare ancora peggiore. Speriamo che Tesla riesca a sistemare tutto per non intaccare troppo i numeri del trimestre in corso, visto che quello precedente è stato da record.