Free to X apre due nuove stazioni di ricarica in autostrada: scopriamo dove

L'Italia ha davanti a sé una grande sfida: entro il 2035 dev'essere pronta ad accogliere lo switch ai nuovi motori elettrici, gli unici che i produttori potranno vendere (UE conferma stop ai motori termici). Le colonnine di ricarica aumentano di anno in anno e anche la rete Free to X che permette la ricarica in autostrada è in costante aumento.

La società, specializzata nello sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, sta installando in tutta Italia (anche se per ora c'è un buco enorme al sud e nelle isole) colonnine ad alta potenza lungo le autostrade, così che si possa ricaricare velocemente direttamente presso i vari Autogrill. Parliamo di stazioni di ultima generazione, con stalli da 300 kW.

Ebbene Free to X ha appena annunciato l'apertura dei punti di ricarica Arno Ovest, sull'autostrada A1 Milano-Napoli, e Brianza Sud, sull'autostrada A4 Milano-Brescia, con questo secondo che sarà ufficialmente attivo dal 23 luglio 2022. Salgono così a 26 i punti di ricarica Free to X presenti lungo la rete autostradale di ASPI, mentre altri 21 cantieri sono ancora in corso e verranno ultimati entro questa estate.

Free to X sta portando avanti un piano strategico che prevede l'apertura di 5-6 nuove stazioni ogni mese fino all'estate 2023. In totale parliamo di 100 stazioni complessive, finanziate con 75 milioni di euro di investimenti di Autostrade per l'Italia. Con tutte e 100 le stazioni attive, la distanza media fra un'area di ricarica e l'altra sarà di circa 50 km.