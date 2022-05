FREE NOW vi fa volare su Milano in mongolfiera il 13-15 maggio 2022: come prenotare gratis

Se vivete a Milano e dintorni e volete provare un'esperienza fuori dal comune abbiamo un consiglio per voi: recatevi presso la Biblioteca degli Alberi (BAM) in zona Porta Nuova nel weekend del 13-15 maggio 2022 per viaggiare in mongolfiera.

Il viaggio è offerto da FREE NOW, l'app di mobilità in sharing leader in Europa, che una volta di più ricorda al suo pubblico come sia semplice spostarsi in piena libertà sfruttando il car sharing ma non solo. FREE NOW offre ormai anche taxi, monopattini elettrici, scooter e biciclette. Da venerdì 13 a domenica 15 sarà dunque possibile prenotare un piccolo viaggio in mongolfiera in maniera completamente gratuita per vivere un'esperienza particolare nel cielo di Milano. Nelle vicinanze di Piazza Gae Aulenti, presso la Biblioteca degli Alberi (BAM), troverete un pallone aerostatico di 12 metri di diametro che vi permetterà di avere una visione inedita dei grattacieli di Porta Nuova, del Parco Sempione e della Madonnina.

Prenotare il volo è semplicissimo, basta scaricare o aprire l'applicazione FREE NOW (scarica FREE NOW su App Store per iPhone, scarica FREE NOW sul Google Play) su smartphone per scegliere giorno e ora preferita, assicurandosi l'esperienza suggestiva di volare sospesi a 50 metri di altezza. Accanto alla zona di volo potrete inoltre sfruttare un'area demo presso cui prenotare ed effettuare test drive di mezzi di micromobilità, pensiamo a biciclette e monopattini elettrici dei principali operatori, ovvero Dott, TIER e Voi Technology.

Per celebrare l'evento in mongolfiera FREE NOW offre anche un esclusivo buono sconto da 100 euro, valido sia per i nuovi utenti che per quelli già iscritti al servizio per tutte le corse in multimobilità. L'offerta sarà valida fino al 22 maggio 2022. Per saperne di più visitate la pagina FREE NOW dedicata alla mongolfiera.