Il freddo è nemico delle auto EV, ma uno studio dice che i consumatori si adeguano

La scorsa settimana vi abbiamo mostrato quali sono le auto EV che perdono maggior efficienza durante il periodo invernale grazie ad una ricerca svolta da Recurrent, che poi ha effettuato uno studio sul comportamento dei consumatori in relazione a questo problema dovuto al freddo.

Ormai non è un segreto che l’inverno e il freddo sono i nemici numero uno delle auto EV, e quasi sempre si parla del problema senza guardare alle soluzioni o su quanto incide nella vita reale dei proprietari di veicoli elettrici. Recurrent ha svolto uno studio volto a scoprire il comportamento dei proprietari di auto elettriche durante l’ostico periodo invernale, e hanno scoperto che semplicemente cambiano le loro abitudini.

In poche parole il problema è sembra particolarmente importante per chi si affaccia per la prima volta al mondo delle auto EV, ma chi ne è possessore alla fine non si lamenta molto, semplicemente carica più spesso l’auto, oppure percorre meno chilometri. Se in estate si tende a portare l’auto a percentuali più basse senza particolari pensieri, in inverno si cerca di caricare prima che la percentuale di carica sia troppo bassa, oppure si carica più spesso per essere sicuri di avere sempre una giusta dose di energia da sfruttare.

Infine hanno notato che in inverno i possessori di auto EV tendono ad andare dritti alla destinazione, senza deviazioni o giri non necessari. Recurrent ha poi specificato che lo studio è basato su dati del mondo reale basati su 35.000 letture derivanti da 521 Ford Mustang Mach-E (quest’estate abbiamo percorso 4.500 in compagnia della Ford Mustang Mach-E) e 65.000 letture provenienti da 486 VW ID.4.