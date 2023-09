Il freddo aiuta le batterie Tesla a non perdere capacità negli anni: lo studio

Pur essendo estremamente avanzate, le batterie agli ioni di litio sono tutt’altro che perfette: con il tempo tendono a perdere gradualmente capacità. È un noioso fenomeno che affligge dispositivi quotidiani come smartphone e laptop, allo stesso modo anche le auto elettriche non sono esenti. Esistono casi in cui le batterie si conservano meglio?

Recurrent ha elaborato un nuovo, interessante studio che rivaluta gli effetti a lungo termine del freddo sulle batterie - nello specifico le batterie Tesla. La società ha infatti accesso ai dati di oltre 12.500 Tesla circolanti negli USA e ha scoperto che negli Stati in cui le temperature sono mediamente più fredde le batterie conservano più capacità sul lungo periodo.

Ci teniamo a sottolineare che parliamo di “lungo periodo”, perché è risaputo che temperature molto rigide possono impattare in maniera diretta e immediata (ma temporanea) sull’autonomia. Sembra però che negli anni questo non sia un male per la capacità massima delle batterie. Per lo studio sono state analizzate delle Tesla Model Y del 2020 che, negli Stati più freddi del Nord, hanno ottenuto un punteggio di 95, mentre negli Stati più caldi del Sud si è scesi a 92. Come si può vedere dal grafico, negli Stati più freddi le batterie conservano performance migliori con il passare del tempo.

La scoperta è davvero interessante e si aggiunge a quella recente riguardante la ricarica rapida: è stato appurato che ricaricare frequentemente le batterie alle colonnine DC non deteriora più velocemente la capacità. Bisogna ricordare che le batterie delle Tesla più recenti sono davvero parecchio avanzate e grazie all’aiuto di una pompa di calore riescono a mantenere una corretta temperatura di esercizio per la maggior parte del tempo.