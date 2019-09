Freddie Flintoff di Top Gear si è schiantato con un Time Bandit a 200 km/h

Sembra proprio che nella prossima stagione di Top Gear vedremo svariati veicoli fuori di testa, fra cui anche un "triciclo" Time Bandit con il quale il presentatore Andrew "Freddie" Flintoff ha avuto un incidente fortunatamente senza conseguenze.

Flintoff stava gareggiando con i colleghi Chris Harris e Paddy McGuinness, impegnati a girare un più lungo servizio su tre auto differenti: una Aston Martin Vanquish, una Ferrari Portofino e una Porsche 911. Il presentatore stava correndo con la Bandit a circa 200 km/h quando qualcosa è andato storto: "Stava andando alla grande, poi c'è stato un botto incredibile, la polvere è volata dappertutto e la gara è finita" ha detto un testimone al tabloid inglese The Sun.

L'incidente è avvenuto presso l'Elvington Airfield, stessa location in cui Richard Hammond si è schiantato con il dragster Vampire nel 2006 a 460 km/h, finendo in coma. "Dopo ciò che è accaduto a Richard Hammond, Flintoff è stato davvero fortunato, non andava certo alla stessa velocità ma poteva comunque andare peggio" ha aggiunto il testimone. Il conduttore di Top Gear non ha riportato ferite gravi, non c'è stato bisogno dell'intervento dei medici, ha anzi detto: "Sto perfettamente bene, torno a girare già oggi", almeno da questo punto di vista possiamo dire "Pericolo scampato".