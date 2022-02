Frecce obbligatorie sui monopattini, giusto o sbagliato? Il sondaggio Voi

Secondo le nuove norme del Codice della Strada di novembre 2021, presto i monopattini elettrici dovranno essere dotati di frecce. Il Decreto Milleproroghe, approvato il 17 febbraio, ha spostato questo obbligo al 30 settembre 2022, ma gli utenti cosa ne pensano? Voi Technology lo ha chiesto ai suoi clienti.

Trovate i monopattini di Voi nelle città di Milano, Torino, Modena, Reggio Emilia e Roma, tutti già dotati di frecce, come vi abbiamo raccontato nella prova del nuovo monopattino Voiager 4. La compagnia ha di recente lanciato un sondaggio fra i suoi clienti e questi sono i risultati: l'89% degli intervistati ha dichiarato di sentirsi più sicuro grazie alla presenza delle frecce, con l'83% perfettamente a conoscenza di questa funzionalità.

L'80% dei clienti Voi ha anche dichiarato di usare le frecce "sempre" o "spesso", il 20% restante invece ha detto di non essere a conoscenza delle frecce sui monopattini (il 65%) oppure di dimenticarle (30%). Addirittura il 63% degli intervistati ha dichiarato che la disponibilità delle frecce direzionali a bordo di un monopattino determina la scelta di un veicolo piuttosto che un altro.

Le frecce implementate da Voi, che ha anticipato di svariati mesi le nuove norme del Codice della Strada, sono dunque state un assoluto successo. Ma su cosa punterà successivamente l'azienda? Gli utenti chiedono per il 57% ruote più grandi, per il 44% c'è bisogno di frecce direzionali capaci di disattivarsi in automatico (come avviene a bordo degli scooter elettrici NIU) e di freni ottimizzati (43%).