Franz Tost a sorpresa: 'Con la stessa auto Vettel batterebbe Max Verstappen'

Franz Tost, che ha lasciato la Formula 1 alla fine della stagione dopo oltre due decenni, ha condiviso quella che sarebbe per lui la "coppia ideale". Tost ha elogiato la dedizione e la velocità di di Vettel e Verstappen, sottolineando la loro abilità nel vincere gare e il loro talento.

Tost ha dichiarato che la passione è l'elemento chiave, evidenziando l'attitudine di Verstappen già nei simulatori di gara. Ha enfatizzato anche la disciplina come fattore cruciale, rimarcando come entrambi i piloti siano disciplinati, e come sanno sempre quando e come devono agire. Oltre a ciò, ha sottolineato anche la capacità di studiare i rivali, identificare i punti deboli e lavorare su di essi per superarli.

Quando gli è stato chiesto chi vincerebbe uno scontro diretto in qualifica, Tost ha risposto "Verstappen". Tuttavia, riguardo al numero complessivo di vittorie nei Gran Premi, ha indicato che Vettel potrebbe avere la meglio.

Ricordiamo che nella stagione appena conclusa, che ha visto il pilota olandese trionfare nettamente, Verstappen ha macinato diversi record, molti dei quali erano fermi da decenni. Sebbene l'analisi di Tost prenda come riferimento una visione più generale, ricordiamo che Verstappen ha ancora davanti a sé molti anni di carriera.

In casa Ferrari invece è il momento delle riflessioni. Sfumato il mondiale, John Elkann si è visto deluso del mancato secondo posto nella classifica costruttori. Il patron di Exor ha ribadito la sua fiducia ai piloti e bacchettando il team sul fatto che è loro dover consegnare un auto degna a Charles Leclerc e Carlos Sainz.